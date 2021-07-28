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Школы с невакцинированным персоналом смогут работать только в зеленой зоне - Минздрав

Школы с невакцинированным персоналом смогут работать только в зеленой зоне - Минздрав
14:53 Сегодня Телеграф МОЗ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал изменения в работе учебных заведений в связи с распространением штамма коронавируса "Дельта". 

Об этом он сообщил на заседании правительства в среду, 28 июля. 

"При попадании региона в желтый, оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности, чтобы заведение продолжило работу ему необходимо иметь как минимум 80% полностью вакцинированного персонала", - заявил министр на заседании Кабинета министров. 

Детальный план изменения карантинных условий работы для учебных заведений Министерство здравоохранения опубликует через некоторое время. 

Штамм "Дельта" уже вызвал изменения в порядке пересечения границы для украинцев и иностранцев. Для того чтобы вернутся домой, нужно будет иметь минимум одну вакцинацию или самоизолироваться. Среди стран, к туристам и приезжающим из которых будет пристальное внимание - Индия и Россия. Именно из РФ вернулись четверо из шести зараженных "Дельтой" киевлян. Один из них скончался в Александровской больнице. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

МОЗ, Школы, Вакцинация, Delta, Виктор Ляшко, Коронавирус.
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