Школы с невакцинированным персоналом смогут работать только в зеленой зоне - Минздрав

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал изменения в работе учебных заведений в связи с распространением штамма коронавируса "Дельта".

Об этом он сообщил на заседании правительства в среду, 28 июля.

"При попадании региона в желтый, оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности, чтобы заведение продолжило работу ему необходимо иметь как минимум 80% полностью вакцинированного персонала", - заявил министр на заседании Кабинета министров.

Детальный план изменения карантинных условий работы для учебных заведений Министерство здравоохранения опубликует через некоторое время.

Штамм "Дельта" уже вызвал изменения в порядке пересечения границы для украинцев и иностранцев. Для того чтобы вернутся домой, нужно будет иметь минимум одну вакцинацию или самоизолироваться. Среди стран, к туристам и приезжающим из которых будет пристальное внимание - Индия и Россия. Именно из РФ вернулись четверо из шести зараженных "Дельтой" киевлян. Один из них скончался в Александровской больнице.