Украина начинает предпринимать радикальные меры из-за штамма "Дельта"

Из-за распространения в мире штамма коронавируса "Дельта" Украина ужесточает правила въезда в страну. Изменения коснутся как граждан Украины, так и иностранцев.
Об этом стало известно на заседании правительства.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что новые правила заработают через 7 дней с момента публикации. По его словам те, кто выехал до введения новых правил смогут беспрепятственно вернутся в Украину.
После ужесточения правил въезда:
Отметим, что самоизолироваться под контролем приложения не обязательно, если уже в Украине получен отрицательный тест. Контроль приложения начинается спустя 72 часа.
Для невакцинированных туристов или украинцев, которые приехали из Индии и России, которые пробыли в этих странах не менее 7 дней - особые правила. Самоизоляция на 14 дней для них обязательна без возможности ее прервать раньше.
В Украине к штамму "Дельта" готовы - отчитался президент Украины Владимир Зеленский. В стране есть 90 тысяч койкомест для пациентов с коронавирусом.