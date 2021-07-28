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"Дельта" на пороге: Зеленский рассказал о готовности Украины ко вспышке и наличии кислорода в больницах

"Дельта" на пороге: Зеленский рассказал о готовности Украины ко вспышке и наличии кислорода в больницах
13:57 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции ответил на вопросы журналистов насчет готовности нашей медицинской системы к грядущей волне коронавируса.

Зеленский с уверенностью заявил, что Украина готова противостоять пандемии осенью.

"Относительно больниц, коек, количества быстрых, по зарплатам врачей, которые получают 300%. Мы готовы, я считаю, на современном уровне, на уровне других европейских стран, и точно не хуже", - отметил Зеленский. 

Комментируя ситуацию с наличием кислорода, которая в прошлом была острой, президент заверил, что в этом вопросе ситуация сейчас обстоит даже лучше, чем в некоторых европейских странах.

По его словам, в Украине имеется 90 000 койкомест для пациентов.

"Я считаю, что мы не просто готовы, мы абсолютно готовы", - резюмировал Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что в Украине уже зафиксировали первую смерть от коронавируса индийского штамма Дельта, а медики прогнозируют резкий рост числа новых заболевших после проведения в Киеве крестного хода УПЦ МП, на котором было много людей из России. Именно в соседней стране сейчас всплеск Дельты, и все подтвержденные в Украине случаи данного опасного штамма были завезены из РФ.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Пандемия, Delta, Кислород, Больницы, Владимир Зеленский, Медсистема.
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