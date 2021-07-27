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В Киеве умер первый пациент, инфицированный штаммом Дельта (видео)

В Киеве умер первый пациент, инфицированный штаммом Дельта (видео)
Обновлено 23:02 Вт, 27 Июль 2021 Телеграф Фото: ЦОЗ

В Киеве от коронавируса нового штамма Дельта уже умер первый человек. 

Такую информацию озвучили в эфире канала КИЇВ.

"Четыре пациента из шести, у которых обнаружили "дельту" недавно вернулись из России. Один из них уже умер", - сказал ведущий, сославшись на информацию Александровской больницы. 

По словам ведущего, инфицирование коронавирусом нового штамма было подтверждено лабораторно. 

Вместе с тем, он отметил, что медики прогнозируют резкий рост числа новых заболевших после проведения в Киеве крестного хода УПЦ МП, на котором было много людей из России. 

Как сообщалось ранее, о том, что в Киеве обнаружили штамм Дельта впервые стало известно 22 июля. Тогда об этом сообщал Департамент здравоохранения КГГА. 

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в связи с этим не исключил, что в нашу страну осенью может вернуться "красная зона" карантина.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Коронавирус, Covid-19, Штамм Дельта.
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