В Киеве умер первый пациент, инфицированный штаммом Дельта (видео)

В Киеве от коронавируса нового штамма Дельта уже умер первый человек.

Такую информацию озвучили в эфире канала КИЇВ.

"Четыре пациента из шести, у которых обнаружили "дельту" недавно вернулись из России. Один из них уже умер", - сказал ведущий, сославшись на информацию Александровской больницы.

По словам ведущего, инфицирование коронавирусом нового штамма было подтверждено лабораторно.

Вместе с тем, он отметил, что медики прогнозируют резкий рост числа новых заболевших после проведения в Киеве крестного хода УПЦ МП, на котором было много людей из России.

Как сообщалось ранее, о том, что в Киеве обнаружили штамм Дельта впервые стало известно 22 июля. Тогда об этом сообщал Департамент здравоохранения КГГА.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в связи с этим не исключил, что в нашу страну осенью может вернуться "красная зона" карантина.