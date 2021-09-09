Сценарій "червоної" зони для України: в МОЗ розповіли про плани щодо роботи бізнесу
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Головний державний санлікар України Ігор Кузін розповів, як буде працювати бізнес і чи зможуть українці відвідувати заклади в карантин
Кабмін розробляє проект постанови, згідно з якою уряд дозволить роботу бізнесу в "червоній" зоні. Однак будуть умови.
Про це в онлайн-інтерв’ю розповів заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За його словами, документ затвердять або в кінці цього тижня, або на початку наступного.
"Ми хочемо вирішити більш полегшені норми роботи бізнесу та закладів для тих, хто отримав повний курс вакцинації, — пояснив головну умову для бізнесменів чиновник. — Ми звикли до того, що заклади громадського харчування в червоній зоні закриваються, в жовтій - обмежується кількість відвідувачів. За нормами, які запропонує МОЗ, ми дозволимо закладам працювати навіть в "червоній" зоні, якщо 100% персоналу буде вакциновано, і ми будемо знімати норму на обмеження кількості посадочних місць, якщо відвідувачі також будуть вакциновані".
Відвідувачі зможуть ходити в кафе, ресторани та інші громадські місця по внутрішнім COVID-сертифікатам, які на сьогоднішній день видаються людині на півроку. За словами Кузіна, по закінченню його терміну потрібно буде просто завантажити другий сертифікат, адже термін дії щеплення — рік.
Відзначимо, що для того, щоб отримати внутрішній документ, досить і однієї дози антиковідної вакцини.
Нагадаємо, що на даний момент Україна може перейти в "жовту зону" карантину, яка не передбачає зупинку роботи громадського транспорту, проте має на увазі введення обмежень на відвідування і проведення масових заходів.
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