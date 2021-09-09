Сценарий "красной" зоны для Украины: в Минздраве рассказали о планах касательно работы бизнеса

Главный государственный санврач Украины Игорь Кузин рассказал, как будет работать бизнес и смогут ли украинцы посещать заведения в карантин

Кабмин разрабатывает проект постановления, согласно которому правительство разрешит работу бизнеса в "красной" зоне. Однако будут условия.

Об этом в онлайн-интервью рассказал замминистра здравоохранения — главный государственный санврач Украины Игорь Кузин.

По его словам, документ утвердят либо в конце этой недели, либо в начале следующей.

"Мы хотим разрешить более облегченные нормы работы бизнеса и заведений для тех, кто получил полный курс вакцинации, — пояснил главное условие для бизнесменов чиновник. — Мы привыкли к тому, что общепиты в "красной" зоне закрываются, в "желтой" – ограничивается количество посетителей. По нормам, которые предложит Минздрав, мы разрешим заведениям работать даже в "красной" зоне, если 100% персонала будет вакцинировано, и мы будем снимать норму на ограничение количества посадочных мест, если посетители также будут вакцинированы".

Посетители смогут ходить в кафе, рестораны и прочие общественные места по внутренним COVID-сертификатам, который на сегодняшний день выдается человеку на полгода. По словам Кузина, по истечению его срока нужно будет просто загрузить второй сертификат, ведь срок действия прививки — год.

Отметим, что для того, чтобы получить внутренний документ, достаточно и одной дозы антиковидной вакцины.

Напомним, что на данный момент Украина может перейти в "желтую зону" карантина, которая не предусматривает остановку работы общественного транспорта, однако подразумевает введение ограничений на посещение и проведение массовых мероприятий.

Ранее мы сообщали, что в "зеленую зону" Украина перешла 9 июня, после чего большинство карантинных ограничений были временно сняты.