Два типи ковідних сертифікатів в Україні: в чому різниця (інфографіка)

Вся суть двох типів ковідних сертифікатів для українців — в нашій доступній інфографіці

Кабмін оновив постанову про введення карантинних обмежень в Україні і вніс до неї деякі зміни. Зокрема, сертифікат про вакцинацію тепер матиме два варіанти — "жовтий" і "зелений".

Чим ці документи відрізняються один у одного і кого буде більше привілеїв в локдаун — дивіться нижче в інфографіці "Телеграфа".

Власне, "жовтий" сертифікат означає, що людина зробила одне щеплення від коронавірусу. "Зелений" — володар ковідного документа пройшов повний курс імунізації від цієї хвороби.

В обох випадках людина, що має той чи інший тип сертифікату, може не дотримуватися ізоляції по поверненню з-за кордону.

А ось при відвідуванні громадських місць — ТРЦ, кінотеатрів, спортклубів і так далі — будуть обмеження. Українця з "жовтим" сертифікатом пустять лише в те місце, де вакциновані всі працівники. А ось для володаря "зеленого" — досить і 80% щепленого персоналу.

Відзначимо, що такі сертифікати будуть обов’язковими для працівників сфери освіти, адже для повноцінної роботи навчальних закладів в умовах "жовтої зони" карантину треба буде мати не менше 80% щеплених педагогів.

Нагадаємо, станом на 13 вересня в Україні повністю закінчили курс вакцинації лише 4,8 мільйона чоловік. Ще 1,1 мільйон отримали першу дозу. При цьому в Україні 56% жителів заявили, що не мають наміру вакцинуватися від коронавірусу.