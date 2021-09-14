Два типа ковидных сертификатов в Украине: в чем разница (инфографика)

Вся суть двух типов ковидных сертификатов для украинцев — в нашей доступной инфографике

Кабмин обновил постановление о введении карантинных ограничений в Украине и внес в него некоторые изменения. В частности, сертификат о вакцинации теперь будет иметь два варианта — "желтый" и "зеленый".

Чем эти документы отличаются друг у друга и кого будет больше привилегий в локдаун — смотрите ниже в инфографике "Телеграфа".

Собственно, "желтый" сертификат означает, что человек сделал всего одну прививку от коронавируса. "Зеленый" — обладатель ковидного документа прошел полный курс иммунизации от данного недуга.

В обоих случаях человек, имеющий тот или иной тип сертификата, может не соблюдать изоляцию по возвращению из-за границы.

А вот при посещении общественных мест — ТРЦ, кинотеатров, спортклубов и так далее — будут ограничения. Украинца с "желтым" сертификатом пустят лишь в то место, где вакцинированы все работники. А вот для обладателя "зеленого" — достаточно и 80% привитого персонала.

Отметим, что такие сертификаты будут обязательными для работников сферы образования, ведь для полноценной работы учебных заведений в условиях "желтой зоны" карантина надо будет иметь не менее 80% привитых педагогов.

Напомним, по состоянию на 13 сентября в Украине полностью закончили курс вакцинации лишь 4,8 миллиона человек. Еще 1,1 миллион получили первую дозу. При этом в Украине 56% жителей заявили, что не намерены вакцинироваться от коронавируса.