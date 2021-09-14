Закриють школи, садочки та вузи: Закарпаття з наступного тижня перейде у "жовту зону"

Навчальні заклади з невакцинованим персоналом у "жовтій" зоні карантину працювати не зможуть

Закарпатська область з наступного тижня перейде у "жовту" зону карантину через суттєве погіршення ситуації з коронавірусом у регіоні. Це означає, що майже всі школи та ВНЗ перейдуть на дистанційне навчання через недостатню кількість вакцинованого персоналу, а дитячі садочки взагалі закриють.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Андрій Полосков у Facebook.

Полосков зазначив, що у "жовтій" зоні карантину зможуть працювати лише заклади освіти, персонал яких вакцинований на 80%. За його словами, станом на 13 вересня такі показники є лише у школах 5 територіальних громад, а ще 21 навчальний заклад — має значно нижчий відсоток вакцинації.

Якщо у області посилять карантинні обмеження, то всі навчальні заклади, які не відповідають встановленій нормі, закриються на карантин.

При цьому конкретної дати переходу очільник Закарпатської ОДА не назвав, адже рішення має ухвалити регіональна комісія з надзвичайних ситуацій.

Варто зазначити, що протягом останнього тижня на Закарпатті добовий приріст хворих коронавірусом складав від 15 до 44 нових випадків. При цьому динаміка госпіталізацій за минулу добу, 13 вересня, перевищила норму — 55,6% (норма — менше 50%). Кількість вакцинованих у регіоні складає понад 243 тисячі громадян, з яких 97 тисяч отримали другу дозу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, всі регіони України невдовзі можуть повернутися у "жовту" зону карантину. Цей варіант можливий при погіршенні епідеміологічної ситуації в країні.