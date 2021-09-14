Закроют школы, садики и вузы: Закарпатье со следующей недели перейдет в "желтую зону"

Учебные заведения с невакцинированным персоналом в "желтой" зоне карантина работать не смогут

Закарпатская область со следующей недели перейдет в "желтую" зону карантина из-за существенного ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе. Это означает, что почти все школы и вузы перейдут на дистанционное обучение из-за недостаточного количества вакцинированного персонала, а детские сады вообще закроют.

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Андрей Полосков в Facebook.

Полосков отметил, что в "желтой" зоне карантина смогут работать только учебные заведения, персонал которых вакцинирован на 80%. По его словам, по состоянию на 13 сентября такие показатели только в школах 5 территориальных общин, а еще 21 учебное заведение — имеет значительно более низкий процент вакцинации.

Если в области усилят карантин, то все учебные заведения, которые не соответствуют установленной норме, закроются на карантин.

При этом конкретной даты перехода глава Закарпатской ОГА не назвал, ведь решение должна принять региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что в течение последней недели на Закарпатье суточный прирост больных коронавирусом составлял от 15 до 44 новых случаев. При этом динамика госпитализаций за минувшие сутки, 13 сентября, превысила норму — 55,6% (норма — менее 50%). Количество вакцинированных в регионе составляет более 243 тысяч граждан, из которых 97 тысяч получили вторую дозу.

Как сообщал "Телеграф" ранее, все регионы Украины вскоре могут вернуться в "желтую" зону карантина. Этот вариант возможен при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.