Смертність від коронавірусу в Україні зросла до показників початку літа — дані на 14 вересня
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За понеділок на коронавірус протестували понад 62,7 тисяч разів.
Кількість хворих на коронавірус в Україні перевищила показник попередньої доби більш ніж удвічі. За понеділок COVID-19 виявили у 3332 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Серед захворілих 364 дитини та 58 медпрацівників. Також в Україні за минулу добу:
- госпіталізовані — 718 осіб
- летальних випадків — 97
- одужали — 1404.
Подібний рівень смертності від COVID-19 в Україні раніше фіксували понад три місяці тому — 10 червня 2021 року. Про це свідчить статистика РНБО.
Лідером за захворюваністю на ковід залишається столиця — виявили 412 випадків за понеділок. Серед регіонів найбільш постраждалих від коронавірусу — Харківська (260), Львівська (241), Одеська (232) і Луганська (214) області.
Найменшу кількість нових заражень медики фіксують в Кіровоградській (14) та Закарпатській (44) областях.
Найбільше життів коронавірус забрав в Києві та Львівській області — по 10 осіб відповідно.
Всього за час пандемії в Україні захворіли 2 млн 321 тис 156 і померли 54 тис 457 осіб.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в країні введуть два різних типи ковід-сертифікатів — "зелені" і "жовті". Вони будуть давати їх власникам різні права на випадок погіршення епідеміологічної ситуації.
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