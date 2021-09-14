Смертність від коронавірусу в Україні зросла до показників початку літа — дані на 14 вересня

За понеділок на коронавірус протестували понад 62,7 тисяч разів.

Кількість хворих на коронавірус в Україні перевищила показник попередньої доби більш ніж удвічі. За понеділок COVID-19 виявили у 3332 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Серед захворілих 364 дитини та 58 медпрацівників. Також в Україні за минулу добу:

госпіталізовані — 718 осіб

летальних випадків — 97

одужали — 1404.

Подібний рівень смертності від COVID-19 в Україні раніше фіксували понад три місяці тому — 10 червня 2021 року. Про це свідчить статистика РНБО.

Статистика коронавируса в Україні в динаміці

Лідером за захворюваністю на ковід залишається столиця — виявили 412 випадків за понеділок. Серед регіонів найбільш постраждалих від коронавірусу — Харківська (260), Львівська (241), Одеська (232) і Луганська (214) області.

Найменшу кількість нових заражень медики фіксують в Кіровоградській (14) та Закарпатській (44) областях.

Найбільше життів коронавірус забрав в Києві та Львівській області — по 10 осіб відповідно.

Всього за час пандемії в Україні захворіли 2 млн 321 тис 156 і померли 54 тис 457 осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в країні введуть два різних типи ковід-сертифікатів — "зелені" і "жовті". Вони будуть давати їх власникам різні права на випадок погіршення епідеміологічної ситуації.