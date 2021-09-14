"Желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации можно получить через "Дию": но есть проблемы

Новые сертификаты вакцинации от COVID-19 уже доступны в приложении "Дия".

В понедельник, 13 сентября, Кабинет министр внес изменения в порядок организации карантинных мероприятий, которые будут установлены в случае введения в Украине "желтой" или "красной" зон. Новыми правками были не только введены привилегии для вакцинированной части населения, но и также представлены два новых внутренних сертификата вакцинации — "желтый" и "зеленый". Оба из них, согласно заявлению Минздрава, можно получить через приложения "Дия".

О разнице между ними и о том, как их получить сообщило министерство в своем телеграм-канале.

Для того чтобы получить сертификаты, необходимо зайти в приложении "Дия" в раздел "Услуги" и выбрать в списке "COVID-сертификаты".

После этого пользователю предоставят краткое пояснение того, что это за документы и предложат дать согласие на передачу персональных данных. Если данные о вакцинации есть в реестрах, то сертификаты появятся в разделе "Документы".

Как получить сертификат вакцинации в приложении Дия

Как получить сертификат вакцинации в приложении Дия

Как получить сертификат вакцинации в приложении Дия

Получить документы можно и с ПК, для этого надо пройти аналогичную процедуру на портале "Дия".

Там же можно сформировать версию сертификата для печати. При этом необязательно распечатывать документ в цвете, главное, чтобы на нем был четко виден QR-код.

Стоит отметить, что пользователи сети жаловались на то, что у них возникают трудности с получением этих документов. В частности, они говорят, что "Дия" попросту отказывается создавать этот документ.

Другие пользователи сети рекомендуют в таком случае обратиться к семейному врачу с просьбой внести информацию о вакцинации еще раз.

Как сообщалось ранее, Минздрав рекомендовал Кабмину ввести "желтую зону" карантина по всей Украине.

В Закарпатской области уже сообщили, что намерены перейти в "желтую" зону уже со следующей недели.