"Желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации можно получить через "Дию": но есть проблемы
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Новые сертификаты вакцинации от COVID-19 уже доступны в приложении "Дия".
В понедельник, 13 сентября, Кабинет министр внес изменения в порядок организации карантинных мероприятий, которые будут установлены в случае введения в Украине "желтой" или "красной" зон. Новыми правками были не только введены привилегии для вакцинированной части населения, но и также представлены два новых внутренних сертификата вакцинации — "желтый" и "зеленый". Оба из них, согласно заявлению Минздрава, можно получить через приложения "Дия".
О разнице между ними и о том, как их получить сообщило министерство в своем телеграм-канале.
Для того чтобы получить сертификаты, необходимо зайти в приложении "Дия" в раздел "Услуги" и выбрать в списке "COVID-сертификаты".
После этого пользователю предоставят краткое пояснение того, что это за документы и предложат дать согласие на передачу персональных данных. Если данные о вакцинации есть в реестрах, то сертификаты появятся в разделе "Документы".
Получить документы можно и с ПК, для этого надо пройти аналогичную процедуру на портале "Дия".
Там же можно сформировать версию сертификата для печати. При этом необязательно распечатывать документ в цвете, главное, чтобы на нем был четко виден QR-код.
Стоит отметить, что пользователи сети жаловались на то, что у них возникают трудности с получением этих документов. В частности, они говорят, что "Дия" попросту отказывается создавать этот документ.
Другие пользователи сети рекомендуют в таком случае обратиться к семейному врачу с просьбой внести информацию о вакцинации еще раз.
Как сообщалось ранее, Минздрав рекомендовал Кабмину ввести "желтую зону" карантина по всей Украине.
В Закарпатской области уже сообщили, что намерены перейти в "желтую" зону уже со следующей недели.
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