Новые сертификаты вакцинации имеют разные сроки годности: что надо знать

"Желтый" и "зеленый" сертификаты вакцинации уже доступны для украинцев, в чем их разница.

Украина, скорее всего, вскоре перейдет в "желтую" зону карантина, а вместе с тем начнут действовать и более жесткие ограничения. Впрочем, Кабмин попытался развеять опасения вакцинированной части населения, заявив, что большинство противоэпидемических мер на них распространяться не будет. Для того чтобы подтвердить факт вакцинации, достаточно будет лишь предъявить один из двух сертификатов, которые уже можно получить через приложение или портал "Дия".

В Минздраве объяснили разницу между новыми "желтыми" и "зелеными" сертификатами.

"Желтый" сертификат является свидетельством о том, что гражданин получил первую дозу вакцины от коронавируса, "зеленый" — что он завершил курс вакцинации.

Есть между ними разница и в "сроке годности".

Так "желтый" сертификат будет работать на протяжении 120 дней с момента получения первой дозы вакцины.

"Зеленый" же документ будет иметь силу на протяжении 365 дней после получения второй прививки.

Ранее "Телеграф" писал о том, как получить этот документ и какие трудности могут при этом возникнуть.

Отметим, что большинство украинцев, согласно опросам, не особо горят желанием получать уколы. При этом большинство противников вакцинации от COVID-19 убеждены, что вакцины плохо изучены. Многие из них также опасаются побочных эффектов.