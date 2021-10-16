Стало відомо, коли в Україні розширять перелік людей, що підлягають обов’язковій вакцинації

Новий список також не є остаточним.

Оновлений наказ по професіях для яких імунізація від COVID-19 обов’язкова з’явиться в найближчий тиждень. Максимальний термін — 10 днів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Перелік також повинен пройти ряд обов’язкових погоджувальних і реєстраційних процедур. Друга редакція додасть до списку:

співробітників держустанов і організацій,

співробітників підприємств критично важливих сфер

працівників соцсфери

співробітників пошти.

Запланований також і третій перегляд переліку, в нього хочуть додати комунальників і працівників місцевих адміністрацій. Ляшко також нагадав, що вакцинація обов’язкова за умови, що немає медичних протипоказань. Відзначимо, що повністю вакциновані в Україні майже 6,5 млн громадян.

Раніше "Телеграф" писав, що до 7 листопада мають вакцинуватися всі категорії з першого списку — вчителі, співробітники органів виконавчої влади та держадміністрацій на місцях. За відмову від вакцинації — відсторонять від роботи з позбавленням зарплати.

Доповнимо, що користуватися підробленими сертифікатами про вакцинацію не рекомендується — за їх використання передбачена відповідальність.