Стало відомо, коли в Україні розширять перелік людей, що підлягають обов’язковій вакцинації
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Новий список також не є остаточним.
Оновлений наказ по професіях для яких імунізація від COVID-19 обов’язкова з’явиться в найближчий тиждень. Максимальний термін — 10 днів.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Радіо Свобода".
Перелік також повинен пройти ряд обов’язкових погоджувальних і реєстраційних процедур. Друга редакція додасть до списку:
- співробітників держустанов і організацій,
- співробітників підприємств критично важливих сфер
- працівників соцсфери
- співробітників пошти.
Запланований також і третій перегляд переліку, в нього хочуть додати комунальників і працівників місцевих адміністрацій. Ляшко також нагадав, що вакцинація обов’язкова за умови, що немає медичних протипоказань. Відзначимо, що повністю вакциновані в Україні майже 6,5 млн громадян.
Раніше "Телеграф" писав, що до 7 листопада мають вакцинуватися всі категорії з першого списку — вчителі, співробітники органів виконавчої влади та держадміністрацій на місцях. За відмову від вакцинації — відсторонять від роботи з позбавленням зарплати.
Доповнимо, що користуватися підробленими сертифікатами про вакцинацію не рекомендується — за їх використання передбачена відповідальність.
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