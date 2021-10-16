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Стало відомо, коли в Україні розширять перелік людей, що підлягають обов’язковій вакцинації

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Вакцинація від коронавірусу. Новина оновлена 16 жовтня 2021, 12:31
Вакцинація від коронавірусу.

Новий список також не є остаточним.

Оновлений наказ по професіях для яких імунізація від COVID-19 обов’язкова з’явиться в найближчий тиждень. Максимальний термін — 10 днів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Перелік також повинен пройти ряд обов’язкових погоджувальних і реєстраційних процедур. Друга редакція додасть до списку:

  • співробітників держустанов і організацій,
  • співробітників підприємств критично важливих сфер
  • працівників соцсфери
  • співробітників пошти.

Запланований також і третій перегляд переліку, в нього хочуть додати комунальників і працівників місцевих адміністрацій. Ляшко також нагадав, що вакцинація обов’язкова за умови, що немає медичних протипоказань. Відзначимо, що повністю вакциновані в Україні майже 6,5 млн громадян.

Раніше "Телеграф" писав, що до 7 листопада мають вакцинуватися всі категорії з першого списку — вчителі, співробітники органів виконавчої влади та держадміністрацій на місцях. За відмову від вакцинації — відсторонять від роботи з позбавленням зарплати.

Доповнимо, що користуватися підробленими сертифікатами про вакцинацію не рекомендується — за їх використання передбачена відповідальність.

Теги:
#Професії #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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