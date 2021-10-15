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Оновлять списки: МОЗ розширить перелік людей, які підпадають під обов’язкову вакцинацію

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Черга на вакцинацію в Києві. Новина оновлена 15 жовтня 2021, 16:02
Черга на вакцинацію в Києві.

Перший список в указі від 7 жовтня переглянуть ще двічі.

В Україні до кінця жовтня вийде новий указ МОЗ зі списком професій, для яких вакцинація від COVID-19 буде обов’язкова. Але це не остання зміна переліку — в нього планують при третьому перегляді додати ще ряд сфер зайнятості.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Крім центральної виконавчої влади, місцевого держуправління (адміністрацій), різних закладів освіти, працівників пошти і соц працівників, а також підлеглих центральній владі організацій і стратегічних підприємств в нього хочуть додати установи регіонального рівня.

Так, в третьому варіанті хочуть додати співробітників:

  • комунальних підприємств і установ
  • органів місцевого самоврядування.

Вихід другої редакції списку обов’язкових до вакцинації видів зайнятості запланований протягом 10 днів.

Раніше "Телеграф" писав, що вчителям і представникам інших професій, які потрапили в перший список, опублікований 7 жовтня, дали місяць на вакцинацію. У разі відмови їм загрожує відсторонення і втрата зарплати.

Теги:
#Україна #Вакцинація #Обов'язкова вакцинація
Черга на вакцинацію в Києві.
Україна
Оновлять списки: МОЗ розширить перелік людей, які підпадають під обов’язкову вакцинацію
Дата публікації
Дата публікації
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Черга на вакцинацію в Києві.
Оновлять списки: МОЗ розширить перелік людей, які підпадають під обов’язкову вакцинацію
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