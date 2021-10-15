Обновят списки: Минздрав расширит перечень людей, подпадающих под обязательную вакцинацию

Первый список в указе от 7 октября пересмотрят еще дважды.

В Украине до конца октября выйдет новый указ Минздрава со списком профессий, для которых вакцинация от COVID-19 будет обязательна. Но это не последнее изменение перечня — в него планируют при третьем пересмотре добавить еще ряд сфер занятости.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кроме центральной исполнительной власти, местного госуправления (администраций), различных заведений образования, сотрудников почты и соц работников, а также подчиненных центральной власти организаций и стратегических предприятий в него хотят добавить учреждения регионального уровня.

Так, в третьем варианте хотят добавить сотрудников:

коммунальных предприятий и учреждений

органов местного самоуправления.

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Выход второй редакции списка обязательных к вакцинации видов занятости запланирован в течение 10 дней.

Ранее "Телеграф" писал, что учителям и представителям других профессий, которые попали в первый список, опубликованный 7 октября, дали месяц на вакцинацию. В случае отказа им угрожает отстранение и потеря зарплаты.