Обновят списки: Минздрав расширит перечень людей, подпадающих под обязательную вакцинацию
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Первый список в указе от 7 октября пересмотрят еще дважды.
В Украине до конца октября выйдет новый указ Минздрава со списком профессий, для которых вакцинация от COVID-19 будет обязательна. Но это не последнее изменение перечня — в него планируют при третьем пересмотре добавить еще ряд сфер занятости.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Кроме центральной исполнительной власти, местного госуправления (администраций), различных заведений образования, сотрудников почты и соц работников, а также подчиненных центральной власти организаций и стратегических предприятий в него хотят добавить учреждения регионального уровня.
Так, в третьем варианте хотят добавить сотрудников:
- коммунальных предприятий и учреждений
- органов местного самоуправления.
Выход второй редакции списка обязательных к вакцинации видов занятости запланирован в течение 10 дней.
Ранее "Телеграф" писал, что учителям и представителям других профессий, которые попали в первый список, опубликованный 7 октября, дали месяц на вакцинацию. В случае отказа им угрожает отстранение и потеря зарплаты.
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