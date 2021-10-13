Минздрав показал новый список профессий для обязательной вакцинации против коронавируса
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Теперь в списке шесть пунктов вместо трех.
В Украине собираются расширить список профессий, представителям которых предстоит пройти курс обязательной вакцинации от коронавируса.
Об этом информирует пресс-служба Минздрава.
Стоит отметить, что в предыдущей редакции проекта указа министерства были указаны сотрудники:
- центральной исполнительной власти и ее территориальных структур;
- местных госадминистраций и их подразделений;
- всех заведений образования, включая дошкольной и внешкольной подготовки, а также научных учреждений вне зависимости от формы собственности.
Теперь же этот список предлагают расширить представителями:
- предприятий и организаций, которые принадлежат к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений, которые предоставляют социальные услуги, а также заведений по защите прав детей и реабилитационных заведений;
- предприятий, которые внесены Кабмином в перечень объектов госсобственности, представляющих стратегическое значение для безопасности и экономики Украины.
Как сообщалось ранее, предыдущую редакцию указа было утверждено 7 октября, а в силу он должен вступить спустя месяц после дня обнародования. То есть, 7 ноября.
Тем самым Минздрав установил дедлайн для представителей вышеуказанных отраслей на прохождение полного курса вакцинации. В противном случае им грозит отстранение от исполнения своих обязанностей без сохранения заработной платы.
Напомним, ранее "Телеграф" выяснил, почему педагоги попали в список профессий, включенных в список обязательной вакцинации.
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