Минздрав показал новый список профессий для обязательной вакцинации против коронавируса

Теперь в списке шесть пунктов вместо трех.

В Украине собираются расширить список профессий, представителям которых предстоит пройти курс обязательной вакцинации от коронавируса.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

Стоит отметить, что в предыдущей редакции проекта указа министерства были указаны сотрудники:

центральной исполнительной власти и ее территориальных структур;

местных госадминистраций и их подразделений;

всех заведений образования, включая дошкольной и внешкольной подготовки, а также научных учреждений вне зависимости от формы собственности.

Теперь же этот список предлагают расширить представителями:

предприятий и организаций, которые принадлежат к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, которые предоставляют социальные услуги, а также заведений по защите прав детей и реабилитационных заведений;

предприятий, которые внесены Кабмином в перечень объектов госсобственности, представляющих стратегическое значение для безопасности и экономики Украины.

Как сообщалось ранее, предыдущую редакцию указа было утверждено 7 октября, а в силу он должен вступить спустя месяц после дня обнародования. То есть, 7 ноября.

Тем самым Минздрав установил дедлайн для представителей вышеуказанных отраслей на прохождение полного курса вакцинации. В противном случае им грозит отстранение от исполнения своих обязанностей без сохранения заработной платы.

Напомним, ранее "Телеграф" выяснил, почему педагоги попали в список профессий, включенных в список обязательной вакцинации.