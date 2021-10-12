Обязательная вакцинация для учителей: действительно ли в этом есть необходимость

Прививки от коронавируса станут обязательными для педагогов с 7 ноября

В Украине ситуация с коронавирусом за последнее время существенно усложнилась — почти у 95% новых больных обнаруживают штамм "Дельта", который обладает способностью очень быстро распространяться в закрытых помещениях, которыми и являются школы. Не все педагоги соглашаются с тем, что им обязательно нужно делать прививки от COVID-19.

"Телеграф", опираясь на данные Министерства здравоохранения выяснял, почему прививки для преподавателей являются необходимыми.

Прежде всего стоит отметить, что педагоги не зря входят в приоритетную группу вакцинации. Ежедневно они контактируют с сотнями людей, большинство из которых — дети. А тот факт, что коронавирус в закрытых помещениях — в числе которых школы, детсады, другие учебные заведения — распространяется значительно быстрее, дает основания полагать, что они могут стать эпицентром распространения COVID-19.

Именно поэтому появилась необходимость массовой прививки педагогов, а после того как в Украине наблюдали массовую волну отказов от COVID-прививок, вакцинацию для педагогов сделали обязательной.

После усиления карантина в Украине стало обязательным условие 80% вакцинированных представителей в каждой школе, в противном случае — такое заведение переводят на дистанционное обучение. А если принять во внимание тот факт, что летом 2020 17 тыс. населенных пунктов Украины не имели доступа к скоростному интернету и дистанционное обучение там было невозможным, то можно сделать вывод, что для получения качественного образования детям просто необходимо ходить в школу. Такого же мнения и сами ученики — 65% детей отдали бы предпочтение традиционной, очной, форме обучения, если бы имели такой выбор.

Поэтому можно сделать вывод, что вакцинация педагогов от коронавируса — необходима как для самих работников школ и сохранения их здоровья, так и для школьников, стремящихся получать качественное образование. Более того, прививки от COVID-19 позволяют сдерживать распространение коронавируса.

Добавим, что по свежим данным Министерства образования и науки, лучшие показатели по вакцинации педагогов фиксируют в Николаевской, Харьковской и Луганской областях. При этом у шести регионах процент вакцинации среди учителей не достиг необходимых 80%.

Как сообщал "Телеграф" ранее, по состоянию на начало октября в Украине лучшие темпы вакцинации педагогов фиксировали в Луганской области и Киеве, а медленнее всего дело продвигалось на Львовщине и Херсонщине. Однако, количество прививок резко начало увеличиваться при введении в стране "желтой" зоны карантина.

Для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, власть сделала вакцинацию обязательной для некоторых категорий граждан. В их число попали и педагоги.