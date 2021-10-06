Укр

Конец пандемии далек: в ВОЗ не могут взять под контроль COVID-19

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Меры индивидуальной безопасности уже стали привычным делом во многих странах. Новость обновлена 06 октября 2021, 08:16
Меры индивидуальной безопасности уже стали привычным делом во многих странах.

В организации считают, что пандемия только в середине течения.

Во Всемирной организации здравоохранения не могут контролировать развитие пандемии коронавируса. Минувшая неделя, согласно их статистике, унесла жизни 54 тысяч людей и более 3,1 млн заболели. При этом реальные цифры могут быть больше.

Об этом сообщила представитель ВОЗ Мария Ван Керхове во время прямой трансляции.

Она отметила, что мир находится в средине пандемии, не используя до конца инструменты, которые есть. Среди них и вакцинация. Именно на невакцинированных пациентов приходится большая часть смертей и госпитализаций с коронавирусом. Ван Керхове отметила, что это пациенты, которые либо не имеют возможности привиться, либо отказываются от вакцинации, либо имеют противопоказания.

Также она отметила, что многие люди ведут себя так, будто пандемия уже закончилась, но при этом больницы в их городах забиты.

Ранее "Телеграф" писал, что в Швейцарии, чтобы повысить сознательность граждан, предложили платить за приведенного с собой на вакцинацию друга. Отметим, что в стране средние темпы вакцинации — почти 60% населения привиты.

Наиболее низкий уровень прививания от COVID-19 среди европейских стран в Румынии и Болгарии. Отметим, в ЕС есть страны с 90% вакцинированного населения.

Теги:
#ВОЗ #Вакцинация #Пандемия #Коронавирус #Covid-19
Меры индивидуальной безопасности уже стали привычным делом во многих странах.
Мир
Конец пандемии далек: в ВОЗ не могут взять под контроль COVID-19
Дата публикации
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Меры индивидуальной безопасности уже стали привычным делом во многих странах.
Конец пандемии далек: в ВОЗ не могут взять под контроль COVID-19
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