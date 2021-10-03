Вакцинируй друга — получи деньги: в Швейцарии решили оригинально поощрить прививки от COVID-19

В стране нашли способ, как стимулировать людей делать прививки.

В Швейцарии для повышения темпов вакцинации, людям, которые привели с собой на прививку друга, будут платить примерно по 50 франков (более 1400 грн).

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Власти ввели в стране такую акцию, чтобы как можно больше людей защитили себя от коронавируса. Люди, которые будут приводить на вакцинацию своих друзей, получат на электронные почты ваучеры и смогут затем пользоваться ими во время расчета в кинотеатрах или заведениях питания. Сейчас власти Швейцарии еще решают вопрос, где можно будет рассчитываться ваучерами за агитацию прививок.

Стоит отметить, что сейчас Швейцария является одной из стран Европы, имеющих медленные темпы вакцинации. Полный курс прививок в стране получили лишь 57% граждан. Власти Швейцарии пытается увеличить показатели, чтобы по крайней мере 80% людей в возрасте от 18 до 65 лет получили прививки. Также в стране хотят вакцинировать как минимум 90% людей в возрасте от 65 лет, которые находятся в повышенной зоне риска.

В правительстве страны отмечают, что несмотря на уменьшение количества новых случаев заражений коронавирусом, коек интенсивной терапии в больницах не хватает. Власти опасаются новой волны коронавируса осенью — зимой этого года, ведь количество вакцинированных не большое, а дельта-штамм коронавируса распространяется быстро.

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