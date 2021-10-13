Смертность выше, а больных все больше - ученые дали прогноз по COVID-19 на октябрь

От коронавируса осенью 2021 умирают чаще чем в прошлом году.

Количество новых инфицирований коронавирусом в Украине остается высоким — на среду зафиксировали 16309 заражений. Уже через неделю это количество может вырасти на 10 тысяч новых случаев COVID-19.

Это спрогнозировали в Национальной академии наук.

Они предположили вероятное количество заболевших с 13 по 26 октября с учетом праздничных дат.

Двухнедельный прогноз НАН по коронавирусу

Отметим, что этот расчет велся по системе Prophet. Другая система, которая показывает средний показатель больных на неделю с 20 по 26 октября дает прогноз в 18640 больных в сутки в среднем. При таком прогнозе количество смертельных случаев оценили в 422 человека в сутки (среднее значение).

Больше всего новых случаев COVID-19 к 20-м числам октября прогнозируют в столице и девяти областях. Среди них пятерка антилидеров рейтинга заболеваемости: Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Запорожская и Одесская области. В Львовской, Житомирской, Сумской и Херсонской области ожидается рост количества заражений.

Часть этих регионов — Житомирщина, Запорожье, Одесчина и Харьковщина также в критической ситуации из-за загруженности коек для больных коронавирусом и показателей смертности. Это предупреждение актуально также для Луганской и Черновицкой областей.

Ученые также отметили, что смертность этой волны коронавируса на 20% выше чем пиковые показатели в прошлом году осенью, а детская заболеваемость и госпитализация приближаются к абсолютному максимуму за пандемию.

Ранее "Телеграф" писал, что среди больных коронавирусом в Харькове — четверть несовершеннолетние. Из-за растущего количества больных школьников отправят на каникулы на неделю раньше.