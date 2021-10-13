Укр

Смертность выросла вдвое за неделю: свежая сводка COVID-19 в Украине

Автор
Анна Дворовенко
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Статистика COVID-19 в Украине за 13 октября Новость обновлена 13 октября 2021, 08:35
Статистика COVID-19 в Украине за 13 октября

Больше всего новых случаев за сутки снова зафиксировали на Харьковщине

Коронавирус в Украине стремительно набирает обороты, что уже привело к жестким ограничениям в ряде областей. По состоянию на утро среды, 13 октября, было обнаружено 16309 новых случаев COVID-19, что снова свидетельствует о росте заболеваемости.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По сравнению с предыдущими данными, в Украине снова возросло количество госпитализаций и летальных исходов. Это может свидетельствовать о том, что вирус становится все более агрессивным.

За прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализировали — 4901 (сутками ранее — 2274)
  • умерли — 471 (до этого — 325)
  • выздоровели — 6462 (накануне — 5419)

Стоит отметить, что большее количество смертей от коронавируса последний раз фиксировали еще в начале апреля текущего года, то есть почти полгода назад.

Последний раз такой уровень смертности от коронавируса фиксировали в апреле
Последний раз такой уровень смертности от коронавируса фиксировали в апреле

Добавим, что смертность от коронавируса в Украине начала расти начиная с 5 октября, а спад наблюдался только в выходные дни.

Количество летальных случаев начало расти в Украине с 5 октября
Количество летальных случаев начало расти в Украине с 5 октября

В регионах наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Харьковской (1526), Днепропетровской (1344), Одесской (1525) и Запорожской (1048) и Донецкой (916) областях. Стоит отметить, что Харьков уже несколько дней как является эпицентром коронавируса в Украине и ситуация с количеством госпитализированных там приближается к критической.

За все время пандемии в стране:

  • заболело — 2 578 394 человек;
  • преодолели болезнь — 2 304 361 граждан;
  • летальных случаев — 59523.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок между областями. Они отличаются для регионов "красной" и "желтой" зоны.

Также мы писали, что с 15 октября Херсонская область перейдет в "красную" зону карантина с более жесткими ограничениями.

А врач Тарас Жиравецкий дал советы, что делать при обнаружении у Вас коронавируса.

Теги:
#Украина #Статистика #Министерство здравоохранения Украины #Коронавирус #Covid-19
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