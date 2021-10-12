Эпицентр коронавируса в Украине: ковидные больницы Харькова практически заполнены
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На стационаре сейчас находится 937 харьковчан, почти треть — на ИВЛ
В Харькове, который фактически стал эпицентром коронавируса в Украине и "лидером" по инфицированию с 1502 случаями ковида в сутки, заполненность коек составляет уже 73,6%.
Об этом сообщили 12 октября на сайте горсовета.
Известно, что в первой столице оборудовали более 1500 мест (больницы, которые подчинены городу) для пациентов с коронавирусом, к которым подключили 600 точек централизованной подачи кислорода и около 1000 кислородных концентраторов. На базе областных больниц для коронавирусных пациентов выделили еще 1500 мест. Кроме того, 290 коек оборудовали для несовершеннолетних пациентов, так как четверть болеющих в Харькове — это дети.
На момент выхода новости на стационаре находится 937 харьковчан, из которых больше половины нуждаются в кислороде. Остальные 33,2% госпитализированных находятся на ИВЛ.
Ранее "Телеграф" сообщал, что, по итогам нового исследования, вакцинация от коронавируса продемонстрировала свою эффективность как от обычного штамма, так и от штамма "Дельта". Пациенты, получившие вакцину, значительно реже попадали в больницу.
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