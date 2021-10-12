Укр

Новые правила путешествий по Украине: какие документы понадобятся для поездок в другую область

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Транспорт на карантине Новость обновлена 12 октября 2021, 20:43
Транспорт на карантине

Межрегиональные пассажирские перевозки будут выполнятся по новым правилам.

С 21 октября вы Украине начинают действовать новые правила пассажирских перевозок между областями. После вступления их в силу, чтобы переместится в другую область на автобусе, поезде или самолете, придется предъявить один из документов, которые свидетельствуют о вакцинации против коронавируса.

В Минздраве же более детально объяснили, какие документы позволят путешествовать по Украине в "желтой" и "красной" зонах.

Если транспорт движется в из региона в "желтой" зоне в другой регион в "желтой" зоне, то пассажирам можно предоставить:

  • подтверждение получения хотя бы одной дозы вакцины от коронавируса;
  • негативный ПЦР- или экспрес-тест на COVID-19, действующий 72 часа.

Если одна или обе области находятся в "красной" зоне, то можно показать либо результат тестирования, либо документ подтверждающий завершение курса вакцинации.

В Минздраве подчеркнули, что эти правила не распространяются на несовершеннолетних.

Также уточняется, что новые правила касаются только поездок за пределы области. Путешествия в пределах города или области будут осуществляться, как и прежде.

Как сообщалось ранее, 15 октября первая в этом сезоне область Украины перейдет в "красную зону". Речь идет о Херсонщине, которая в последнее время показывает ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Теги:
#Минздрав #Коронавирус #Covid-19
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