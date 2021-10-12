Официально: первая область Украины переходит в "красную" зону

Ограничения вступят в силу через несколько дней

Уже с пятницы, 15 октября, Херсонская область официально переходит в "красную" зону карантина, — прогнозы об этом были уже давно, но теперь появилось соответствующее решение.

Его приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации 12 октября, сообщает "Телеграф".

Как рассказал министр Кабмина Олег Немчинов, с полуночи 15 октября в регионе будет объявлен "красный" уровень эпидопасности, и будут введены соответствующие ограничительные противоэпидемические меры.

Стоит заметить, что в Херсонской области серьезно выросла заболеваемость коронавирусом — на прошлой неделе там фиксировали более 700 новых случаев в сутки, в то время как выздоравливающих было более чем вдвое меньше.

Кроме Херсонской области, печальна статистика еще в Харьковской, Львовской, Одесской и Днепропетровской.

Как сообщал "Телеграф", во Львове уже с 14 октября усилятся ограничительные меры. В Харькове тоже хотели ввести "красный" уровень эпидопасности, но в последний момент приняли решение оставить регион в "оранжевой" зоне.

Какие запреты и ограничения действуют на территории "красной" зоны — смотрите в инфографике от "Телеграфа".