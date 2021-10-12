Укр

Официально: первая область Украины переходит в "красную" зону

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
288
Показатели коронавируса на Херсонщине критичны Новость обновлена 12 октября 2021, 18:39
Показатели коронавируса на Херсонщине критичны

Ограничения вступят в силу через несколько дней

Уже с пятницы, 15 октября, Херсонская область официально переходит в "красную" зону карантина, — прогнозы об этом были уже давно, но теперь появилось соответствующее решение.

Его приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации 12 октября, сообщает "Телеграф".

Как рассказал министр Кабмина Олег Немчинов, с полуночи 15 октября в регионе будет объявлен "красный" уровень эпидопасности, и будут введены соответствующие ограничительные противоэпидемические меры.

Стоит заметить, что в Херсонской области серьезно выросла заболеваемость коронавирусом — на прошлой неделе там фиксировали более 700 новых случаев в сутки, в то время как выздоравливающих было более чем вдвое меньше.

Кроме Херсонской области, печальна статистика еще в Харьковской, Львовской, Одесской и Днепропетровской.

Как сообщал "Телеграф", во Львове уже с 14 октября усилятся ограничительные меры. В Харькове тоже хотели ввести "красный" уровень эпидопасности, но в последний момент приняли решение оставить регион в "оранжевой" зоне.

Какие запреты и ограничения действуют на территории "красной" зоны — смотрите в инфографике от "Телеграфа".

Теги:
#Херсонская область #Карантин #Коронавирус #Красная зона #Covid-19
Показатели коронавируса на Херсонщине критичны
Украина
Официально: первая область Украины переходит в "красную" зону
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Показатели коронавируса на Херсонщине критичны
Официально: первая область Украины переходит в "красную" зону
Дата публикации
Категория
Объединение "ЛНР" и "ДНР" невыгодно Москве - выгоднее иметь под контролем два потенциальных субъекта переговорного процесса, а не один.
Путину нужны и "ДНР", и "ЛНР", Кремль не допустит их объединения - Георгий Тука
Дата публикации
Категория
Грядущие выходные - прекрасная возможность для путешествия по Украине
Где провести "длинные" выходные на Покров: топ небанальных мест для коротких путешествий по Украине
Дата публикации
Категория
Самолет в небе Украины.
Украина и ЕС подписали договор об "открытом небе": что он дает
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Смерть нардепа Полякова: таксист запутался в показаниях