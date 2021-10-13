"Красная" зона на Херсонщине: что запретят

Ограничения в Херсонской области начнут действовать с 15 октября

В Украине в пятницу, 15 октября, появится первая "красная" зона — карантин усилят в Херсонской области. А это значит, что в регионе начнет действовать ряд ограничений для сдерживания распространения коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, в Херсонской области с 15 октября запрещается:

работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий;

работа учебных заведения, где не вакцинировано 100% персонала — их отправят на дистанционное обучение. Однако, это не касается детских садов и учащихся начальной школы;

Стоит отметить, что все ограничения отменяются в случае, если 100% посетителей и персонала учреждений вакцинированы от коронавируса и имеют соответствующий сертификат.

Добавим, что жителям "красной" зоны также запретят ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без COVID-сертификата о полной вакцинацию, негативного теста на коронавирус, или справки о выздоровлении от него.

Напомним, на фоне роста новых случаев коронавируса подготовку к локдауну начали в Киеве. Кроме того, уже усилили противоэпидемические ограничения во Львове, а Харьков перешел в "оранжевую" зону карантина.

Более подробно о правилах карантина в каждой из карантинных зон — читайте в инфографике "Телеграфа".