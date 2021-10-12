Укр

"Главное не паниковать": врач объяснил, что делать при обнаружении COVID-19 (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Коронавирус
Коронавирус

Врач советует в первую очередь перестать паниковать и настроится на оптимизм.

Известный украинский врач Тарас Жиравецкий рассказал украинцам, что делать, если у них обнаружили COVID-19.

Соответствующие советы он выложил у себя в YouTube.

По его словам, в самую первую очередь стоит перестать паниковать, ведь лишь в спокойном состоянии можно понять, какие шаги стоит предпринять.

После того как эмоции удалось взять под контроль, стоит оповестить тех людей, с которыми имелся контакт в ближайшие несколько дней. Ведь есть высокая вероятность того, что они тоже могли быть инфицированы.

Самым эффективным способом остановить болезнь, Жиравецкий называет самоизоляцию.

Врач советует после возникновения первых симптомов в виде высокой температуры все же принять жаропонижающие препараты, поскольку в противном случае это будет сказываться на общем самочувствии.

Кроме того, он сказал, что при инфицировании штаммом "Дельта" есть большие риски начала цитокинового шторма, а потому он рекомендует сделать анализы ЦРП.

Также он не рекомендует увлекаться приемом витаминов, поскольку они в лечении COVID-19 могут быть полезными разве что для успокоения нервов.

Если в течение нескольких дней симптомы не уходят, то врач рекомендует лечь в стационар.

Как сообщалось ранее, 15 октября Херсонская область станет первым регионом Украины в этом сезоне, который перейдет в "красную зону" .

Теги:
#Коронавирус #Covid-19 #Тарас Жиравецкий
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