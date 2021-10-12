"Головне не панікувати": лікар пояснив, що робити при виявленні COVID-19 (відео)

Лікар радить в першу чергу перестати панікувати та налаштуватися на оптимізм.

Відомий український лікар Тарас Жиравецький розповів українцям, що робити, якщо у них виявили COVID-19.

Відповідні поради він виклав у себе в YouTube.

За його словами, в найпершу чергу варто перестати панікувати, адже лише в спокійному стані можна зрозуміти, які кроки варто зробити.

Після того як емоції вдалося взяти під контроль, варто оповістити тих людей, з якими був контакт в найближчі кілька днів. Адже є висока ймовірність того, що вони теж могли бути інфіковані.

Найефективнішим способом зупинити хворобу, Жиравецький називає самоізоляцію.

Лікар радить після виникнення перших симптомів у вигляді високої температури все ж прийняти жарознижувальні препарати, оскільки в іншому випадку це буде позначатися на загальному самопочутті.

Крім того, він сказав, що при інфікуванні штамом "Дельта" є великі ризики початку цитокінового шторму, а тому він рекомендує зробити аналізи ЦРП.

Також він не рекомендує захоплюватися прийомом вітамінів, оскільки вони в лікуванні COVID-19 можуть бути корисними хіба що для заспокоєння нервів.

Якщо протягом декількох днів симптоми не йдуть, то лікар рекомендує лягти в стаціонар.

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