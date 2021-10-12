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Офіційно: перша область України переходить в "червону" зону

Автор
Валерія Куценко
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Автор
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Показники коронавірусу на Херсонщині критичні Новина оновлена 12 жовтня 2021, 18:39
Показники коронавірусу на Херсонщині критичні

Обмеження набудуть чинності через кілька днів

Вже з п’ятниці, 15 жовтня, Херсонська область офіційно переходить в "червону" зону карантину, — прогнози про це були вже давно, але тепер з’явилося відповідне рішення.

Його прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 жовтня, повідомляє "Телеграф".

Як розповів міністр Кабміну Олег Немчінов, з півночі 15 жовтня в регіоні буде оголошено "червоний" рівень епіднебезпеки, і будуть введені відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.

Варто зауважити, що в Херсонській області серйозно зросла захворюваність на коронавірус — минулого тижня там фіксували понад 700 нових випадків на добу, в той час як видужуючих було більш ніж удвічі менше.

Крім Херсонської області, сумна статистика ще в Харківській, Львівській, Одеській та Дніпропетровській.

Як повідомляв "Телеграф", у Львові вже з 14 жовтня посиляться обмежувальні заходи. У Харкові теж хотіли ввести "червоний" рівень епіднебезпеки, але в останній момент вирішили залишити регіон в "помаранчевій" зоні.

Які заборони та обмеження діють на території "червоної" зони — дивіться в інфографіку від "Телеграфа".

Теги:
#Херсонська область #Карантин #Коронавірус #Червона зона #Covid-19
Показники коронавірусу на Херсонщині критичні
Україна
Офіційно: перша область України переходить в "червону" зону
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Показники коронавірусу на Херсонщині критичні
Офіційно: перша область України переходить в "червону" зону
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