"Семейные врачи сейчас перезагружены": врач дал 22 совета, что делать в случае обнаружения COVID-19
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Врач советует не падать духом и выполнить простые действия.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине, многие начали искать в интернете информацию о том, как лучше подготовиться к очередной волне коронавируса.
Врач Тарас Жиравецкий дал свои советы на этот случай.
"Если у вас заболел кто-то знакомый или родственник присылайте ему этот пост, здесь действительно много полезной информации, семейные врачи сейчас перезагружены и каждому подробно все объяснить не смогут, а когда у тебя нет достаточно информации, то "стартует" паника.
22 совета. Мои личные.
У коллег могут некоторые пункты не совпадать, это нормально, потому что каждый имеет свой собственный взгляд и опыт.
1. Сбивать температуру с первого дня заболевания.
2. Вовремя сделать тест (ПЦР или антиген на ковид) это поможет Вам понимать четко, что у вас не простуда не другое заболевание, потому что именно так большинство из нас думает в первые дни и остановит вас от общения с теми, кто не болел.
3. Если Вы узнали, что у вас подтвердился ковид19 предупредите тех знакомых с которыми тесно контактировали последние 5 дней, чтобы они понимали, что если у них появится температура, то это может быть начало болезни у них.
4. Если Вы переносите ковид легко не спешите выходить из дома, особенно 4-5 день заболевания, холодный воздух не в пользу вашим легким и могут быть осложнения.
5. Перестаньте заниматься спортом минимум на 1 месяц.
6. Смотрите положительные фильмы и читайте позитивные новости (так как их практически в Украине нет, то лучше новости не читайте).
7. Не распространяйте фейков о лечении коронавируса чудо-лекарством.
8. Не паникуйте. Хотя на самом деле это очень трудно, но в панике принимаются не совсем рациональные решения.
9. Не спешите делать компьютерную томографию легких с первого дня заболевания.
10. Если у вас есть сопутствующие заболевания будьте в контакте с узким специалистом, который вас курирует (эндокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроэнтеролог, кардиолог)
11. слушайте советы врачей дома, иначе придется слушать в больнице.
12. Постарайтесь сделать максимум, чтобы не попасть в больницу, поэтому еще раз читайте пункт 11.
13. Не сдавайтесь и не падайте духом, болезнь уходит от сильных и тех кто борется.
14. Помнить о том, что супергерои сейчас это простые врачи в белых халатах, а теперь еще и масках, спецкостюмах и очках и они сейчас также требуют максимальной поддержки, потому что они простые люди, которые также болеют.
15. Перестаньте писать комментарии о том, что вирус это фейк (для тех кто до сих пор так думает)
16. Сформируйте домашнюю аптечку, потому что больным бегать по аптекам не комфортно. (Витамины не являются основными в аптечке и без них можно обойтись при лечении ковида).
17. Никто лучше о вас не позаботится о вас, поэтому просто будьте готовы, что вы сами отвечаете за свое здоровье и перестаньте вести нездоровый образ жизни (стоп сигареты, алкоголь, не здоровая пища)
18. Оставайтесь человечными друг к другу и поддерживайте тех, кто в этом нуждается.
19. Помните никаких эффективных противовирусных лекарств нет, поэтому не скупайте пол аптеки фуфломицинов, потому что это не работает.
20. Через 14 дней вы уже не будете заражать других, а повторный ПЦР не требуется.
21. Если вы планируете границу возьмите с собой аптечку (очень рекомендую), там найти лекарство всегда тяжело.
22. Скопируйте этот пост и отправьте знакомым и родственникам, чтобы вместе легче преодолеть пандемию.
Верю, что вместе мы победим эту пандемию и вернемся к нормальной жизни ", — написал он.
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