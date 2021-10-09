"Семейные врачи сейчас перезагружены": врач дал 22 совета, что делать в случае обнаружения COVID-19

Врач советует не падать духом и выполнить простые действия.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине, многие начали искать в интернете информацию о том, как лучше подготовиться к очередной волне коронавируса.

Врач Тарас Жиравецкий дал свои советы на этот случай.

"Если у вас заболел кто-то знакомый или родственник присылайте ему этот пост, здесь действительно много полезной информации, семейные врачи сейчас перезагружены и каждому подробно все объяснить не смогут, а когда у тебя нет достаточно информации, то "стартует" паника.

22 совета. Мои личные.

У коллег могут некоторые пункты не совпадать, это нормально, потому что каждый имеет свой собственный взгляд и опыт.

1. Сбивать температуру с первого дня заболевания.

2. Вовремя сделать тест (ПЦР или антиген на ковид) это поможет Вам понимать четко, что у вас не простуда не другое заболевание, потому что именно так большинство из нас думает в первые дни и остановит вас от общения с теми, кто не болел.

3. Если Вы узнали, что у вас подтвердился ковид19 предупредите тех знакомых с которыми тесно контактировали последние 5 дней, чтобы они понимали, что если у них появится температура, то это может быть начало болезни у них.

4. Если Вы переносите ковид легко не спешите выходить из дома, особенно 4-5 день заболевания, холодный воздух не в пользу вашим легким и могут быть осложнения.

5. Перестаньте заниматься спортом минимум на 1 месяц.

6. Смотрите положительные фильмы и читайте позитивные новости (так как их практически в Украине нет, то лучше новости не читайте).

7. Не распространяйте фейков о лечении коронавируса чудо-лекарством.

8. Не паникуйте. Хотя на самом деле это очень трудно, но в панике принимаются не совсем рациональные решения.

9. Не спешите делать компьютерную томографию легких с первого дня заболевания.

10. Если у вас есть сопутствующие заболевания будьте в контакте с узким специалистом, который вас курирует (эндокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроэнтеролог, кардиолог)

11. слушайте советы врачей дома, иначе придется слушать в больнице.

12. Постарайтесь сделать максимум, чтобы не попасть в больницу, поэтому еще раз читайте пункт 11.

13. Не сдавайтесь и не падайте духом, болезнь уходит от сильных и тех кто борется.

14. Помнить о том, что супергерои сейчас это простые врачи в белых халатах, а теперь еще и масках, спецкостюмах и очках и они сейчас также требуют максимальной поддержки, потому что они простые люди, которые также болеют.

15. Перестаньте писать комментарии о том, что вирус это фейк (для тех кто до сих пор так думает)

16. Сформируйте домашнюю аптечку, потому что больным бегать по аптекам не комфортно. (Витамины не являются основными в аптечке и без них можно обойтись при лечении ковида).

17. Никто лучше о вас не позаботится о вас, поэтому просто будьте готовы, что вы сами отвечаете за свое здоровье и перестаньте вести нездоровый образ жизни (стоп сигареты, алкоголь, не здоровая пища)

18. Оставайтесь человечными друг к другу и поддерживайте тех, кто в этом нуждается.

19. Помните никаких эффективных противовирусных лекарств нет, поэтому не скупайте пол аптеки фуфломицинов, потому что это не работает.

20. Через 14 дней вы уже не будете заражать других, а повторный ПЦР не требуется.

21. Если вы планируете границу возьмите с собой аптечку (очень рекомендую), там найти лекарство всегда тяжело.

22. Скопируйте этот пост и отправьте знакомым и родственникам, чтобы вместе легче преодолеть пандемию.

Верю, что вместе мы победим эту пандемию и вернемся к нормальной жизни ", — написал он.