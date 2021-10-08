Укр

Вместо тысячи слов: очередь "скорых" в Харькове показали на видео

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Реанимация учреждения может принять только 12 пациентов Новость обновлена 08 октября 2021, 11:36
Реанимация учреждения может принять только 12 пациентов

В ролике от 7 октября видно минимум семь автомобилей

В Харькове ежедневно ухудшается ситуация с заболеванием коронавирусом, о чем свидетельствует очередь из машин "скорой" помощи, которая выстраивается к опорным по COVID лечебным учреждениям.

Видеодоказательством из железнодорожной больницы №2 поделились в Telegram-канале "Веха (Харьков").

Неизвестный автор ролика успел заснять минимум семь автомобилей "скорой", которые ожидали своей очереди у подъезда к медучреждению на Залютино. Также на видео видно медиков, которые, скорее всего, работают с коронавирусными больными, ведь одеты в соответствующие защитные костюмы.

При этом на канале отметили, что этот ролик был снят в четверг, 7 октября. В пятницу же возле больницы не наблюдается подобного скопления автомобилей, а "скорая" с коронавирусными пациентами приехала лишь один раз.

Также отмечается, что 8 октября в больницу с COVID-19 попала 74-летняя пациентка. У неё диагностирована пневмония и низкая сатурация. Новой информации о состоянии госпитализированной родственникам не сообщалось.

Добавим, что Харьковская клиническая больница на железнодорожном транспорте №2 (в народе — ж/д больница) является багатопрофильным учреждением, которое рассчитано на 515 койкомест. Однако осенью 2020 года, когда медзаведение добавили в список профильных по борьбе с коронавирусом, возникло небольшое недопонимание между врачами и властями.

Медики тогда утверждали, что не готовы к наплыву ковидных пациентов, а их реанимация и вовсе может вместить лишь 12 больных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Харьковскую область планировали перевести в "красную" зону и ввести ограничения для местных учащихся. Однако вскоре стало известно, что карантин в регионе усилят лишь до требований "оранжевой" зоны. Какие правила будут действовать на Харьковщине с 10 октября, читайте в нашем материале.

Теги:
#Харьков #Коронавирус #Covid-19
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