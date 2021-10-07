Каникулы, удаленка или обычные уроки: как будут учиться дети в "красном" Харькове

С 11 октября дистанционку введут частично, а 25 — распустят всех без исключения

Уже в воскресенье, 10 октября, Харьковская область войдет в "красную" зону карантина, в связи с чем людей ждут ограничения. Не станут исключением и учащиеся школ и вузов.

Так, по информации Минздрава, на дистанционное обучение в случае перехода Харьковщины из "оранжевой" зоны в "красную", переходят вузы и школы. Впрочем, последние уйдут в "онлайн" только частично: с 5 по 11 класс.

Что же касается учеников младшей школы (1-4 классы) и дошкольников, занятия для них будут продолжаться в обычной форме, что бы не происходило в регионе и какая бы статистика не была.

Впрочем, 25 октября в школах должны прекратить все занятия: в Минобразования предложили сделать осенние каникулы до конца месяца.

Напомним, из-за того, что в Харьковской области уже несколько дней кряду более 1000 случаев инфицирования ковидом в сутки, 10 октября регион-антилидер, вероятно, войдет в "красную" зону. И если для вакцинированных людей с сертификатами особых изменений не произойдет, для непривитых введут множество ограничений.