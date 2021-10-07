Харьков решили перевести пока не в "красную", а "оранжевую" зону: что изменится

Количество пассажиров в транспорте также ограничат

Несмотря на явные показатели "красной" зоны карантина, Харьков с воскресенья, 10 октября, перейдет на "оранжевый" уровень эпидемических ограничений. Карантин в городе усилят, но не так сильно как планировалось.

Об этом в четверг, 7 октября, сообщил заместитель мэра Харькова Андрей Руденко.

По его словам, соответствующее решение приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС. Ограничения усилят с 00:00 10 октября, а действовать они будут до 18 октября.

В частности, в Харькове запретят:

прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях с наполненностью более 50% от количества мест;

пребывание без респираторов или защитных масок в больницах, учебных заведениях, подземных переходах, на остановках и других территориях общего пользования;

количество пассажиров в общественном транспорте будет ограничено количеством мест для сидения;

спортзалы смогут работать при заполненности на 50%.

Кроме того, учреждениям и организациям советуют воздержаться от проведения массовых мероприятий и обеспечить вакцинацию персонала, или регулярное тестирование.

Школы и детские сады Харькова будут работать в обычном режиме, поскольку уровень вакцинированного персонала составляет более 80%.

Заместитель мэра добавил, что это не окончательный список ограничений, а цвет зоны могут пересмотреть уже 18 октября.

Стоит отметить, что за коронавирусными показателями Харьков должен был перейти в "красную" зону карантина, однако окончательное решение было за комиссией по ТЭБ и ЧС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове, Запорожье и на Донбассе фиксируют больше всего тяжелых случаев коронавируса.