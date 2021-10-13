Укр

Осенние каникулы в Украине могут начаться раньше

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Каникулы в школах. Новость обновлена 13 октября 2021, 07:57
Каникулы в школах.

Каникулы начать хотят заранее, но дата их окончания неизвестна.

Украинские школы могут уйти на каникулы на неделю раньше, чем было запланировано. Такую рекомендацию дала Министерству образования Нацкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал "РадиоСвобода".

Подобная мера позволит сдержать эпидемию коронавируса в тех регионах, где не объявлены ограничения. Ляшко озвучил цифры, что за 5 дней каникул заболеваемость обычно снижается на 15%.

При этом неизвестно, сколько школьники будут отдыхать — если ситуация будет стабилизироваться, могут и продлить. Будут смотреть по ситуации.

Ранее "Телеграф" писал, что в некоторых городах Украины уже объявили о начале ограничений с 18 октября. Так, во Львове на дистанционку отправят школьников с 5 по 11 классы и внешкольные учреждения.

В Харькове опередили решение комиссии по ТБ и ЧС и отправляют школьников на каникулы с ближайшего понедельника. Таким образом каникулы у детей окажутся достаточно длинными, поскольку им предшествуют государственные выходные.

Теги:
#Карантин #Каникулы #Коронавирус
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