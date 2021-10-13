Осенние каникулы в Украине могут начаться раньше

Каникулы начать хотят заранее, но дата их окончания неизвестна.

Украинские школы могут уйти на каникулы на неделю раньше, чем было запланировано. Такую рекомендацию дала Министерству образования Нацкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал "РадиоСвобода".

Подобная мера позволит сдержать эпидемию коронавируса в тех регионах, где не объявлены ограничения. Ляшко озвучил цифры, что за 5 дней каникул заболеваемость обычно снижается на 15%.

При этом неизвестно, сколько школьники будут отдыхать — если ситуация будет стабилизироваться, могут и продлить. Будут смотреть по ситуации.

Ранее "Телеграф" писал, что в некоторых городах Украины уже объявили о начале ограничений с 18 октября. Так, во Львове на дистанционку отправят школьников с 5 по 11 классы и внешкольные учреждения.

В Харькове опередили решение комиссии по ТБ и ЧС и отправляют школьников на каникулы с ближайшего понедельника. Таким образом каникулы у детей окажутся достаточно длинными, поскольку им предшествуют государственные выходные.