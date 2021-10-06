Когда будут каникулы у школьников в этом учебном году: график и точные даты

Ученики смогут отдыхать после каждой четверти.

Украинские школьники имеют каникулы каждого квартала, то есть дважды в семестр. Таким образом у них есть определенный промежуток времени для отдыха осенью, зимой, весной и целых три месяца летом.

В Министерстве образования уже составили план проведения каникул, однако администрация каждого учебного заведения может самостоятельно выбирать даты для корректировки графика обучения.

Стоит отметить, что в результате неблагоприятной эпидемиологической ситуации школьники могут иметь больше выходных, чем запланировано, однако в целом их количество не должно превышать 30 дней (каникулы и два выходных в неделю не учитываются).

Так, большинство учебных заведений Украины делят учебный процесс на два семестра и четыре четверти, после каждой из которых предусмотрены каникулы. В этом году обучение в школах продлится с 1 сентября по 25 декабря, а в 2022 году второй семестр начнется с 9 января и закончится 31 мая.

В Минобразования порекомендовали такие даты для проведения каникул:

Осенние — с 25 по 31 октября 2021 года.

Зимние — с 25 декабря 2021 по 9 января 2022

Весенние — с 28 марта по 3 апреля 2022

Летние — с 1 июня по 31 августа 2022

Стоит отметить, что кроме указанных дат и выходных в субботу и воскресенье, ученики также будут отдыхать еще 6 дней, на которые приходятся праздники:

14 октября — День защитника Украины;

25 декабря — Рождество;

8 марта — Международный женский день;

25 апреля — Пасха;

1 мая — День труда;

9 мая — День Победы.

График проведения каникул для школьников

Несмотря на все запланированные и незапланированные выходные, для учеников всех украинских школ установлено определенное количество часов, которое они должны учиться. Так, ученики начальных классов (1-4) в течение учебного года должны провести 720 часов за изучением предметов. Для учащихся 5-9 классов срок обучения длиннее — 890 часов. Что касается старшеклассников (10-11 классы), то для них отвели 1 110 часов учебного процесса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские школы после перехода в "желтую" зону в связи с распространением COVID-19, могут продолжить проведения занятий в очной форме, если 80% работников учебного заведения вакцинированы по крайней мере одной дозой препарата от коронавируса. Если же страна перейдет в "красную" зону, то все 100% персонала должны быть вакцинированы, иначе школам придется переходить на дистанционную форму обучения. Однако есть одно условие, при котором школы и детские сады обязательно закроются.