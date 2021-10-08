Во Львове вводят поэтапные ограничения из-за коронавируса: подробности

Ужесточение мероприятий по эпидбезопасности начнется со следующей недели.

Во Львове определились с усилением мер карантина по коронавирусу. В большинстве своем, они вступят в силу с понедельника, 18 октября.

Об этом сообщает сайт местного горсовета.

Для школьников с 5 по 11 класс, внешкольных занятий и досуга с 18.10 запланировано недельное дистанционное обучение, которое плавно перейдет в каникулы. Они должны начаться с 25 октября в большинстве школ, как во Львове, так и по Украине согласно рекомендациям Минобразования.

К училищам, колледжам и высшей школе горсовет Львова обратился с просьбой перейти на онлайн обучение.

Для больных коронавирусом резервируют места в больницах. Из-за этого откладываются плановые операции и госпитализации. Сроков возобновления пока не называют.

Для ТРЦ и других заведений с массовым скоплением людей — обязательный масочный режим и температурный скрининг.

С 14.10 ограничивают проведение массовых развлекательных мероприятий. Часть уже анонсированных не отменят, но обязательным условием участия будет вакцинация или негативное ПЦР-тестирование.

Матч сборных Украины и Боснии и Герцеговины 12.10 пройдет только при болельщиках с сертификатом про вакцинацию или негативным ПЦР-тестом.

Ранее "Телеграф" писал, что 10 октября в Харькове введут "оранжевую зону" с ограничениями для населения.