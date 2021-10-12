Дети под ударом: в Харькове COVID-19 "косит" несовершеннолетних

Прошлой осенью дети составляли всего 5% заболевших ковидом, теперь же этот показатель увеличился почти в пять раз

Стало известно, кто заражается коронавирусом в Харькове, который который день кряду "лидирует" по Украине с цифрами более 1000 инфицированных в сутки. По словам заммэра Светланы Горбуновой-Рубан, каждый четвертый заболевший в Харькове — это ребенок.

Об этом чиновник рассказала во время брифинга.

По словам Горбуновой-Рубан, ровно год назад коронавирусом в Харькове болели единицы детей — 5% от общего количества заболевших. Весной этот показатель вырос до 12%, а сейчас увеличился еще вдвое — 24%.

Для инфицированных детей в Харьковской областной больнице оборудовали 290 коек. Также известно, что у 99% людей младше 18 лет диагностирован коронавирус "Дельта".

Отметим, что, по состоянию на утро 12 октября, известно о 1502 новых случаях заболевания коронавирусом и смерти 21 пациента.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по итогам нового исследования, вакцинация от коронавируса продемонстрировала свою эффективность как от обычного штамма, так и от штамма "Дельта". Пациенты, получившие вакцину, значительно реже попадали в больницу.