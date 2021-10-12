Укр

На Харьковщине от коронавируса умерли вакцинированные люди: что известно

Автор
Елена Волкова
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Трое из двух десятков умерших были полностью привиты от коронавируса Новость обновлена 12 октября 2021, 14:55
Трое из двух десятков умерших были полностью привиты от коронавируса

В ХОГА говорят, что умершие были привиты двумя дозами антиковидной вакцины

Уже который день кряду Харьковщина оказывается лидером антирейтинга по количеству новых случаев коронавируса. 12 октября стало известно о смерти троих инфицированных: все они были привиты.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента охраны здоровья ХОГА Максим Хаустов.

По словам чиновника, харьковчане были иммунизированны двумя дозами вакцины, однако не смогли преодолеть болезнь из-за пожилого возраста и хронических болезней. Впрочем, по словам директора департамента, они не знают наверняка, сделали ли эти люди прививки или приобрели сертификаты за деньги.  

Отметим, что по состоянию на утро 12 октября известно о 1502 новых случаях заболевания коронавирусом и смерти 21 пациента. Что же касается тяжелых случаев ковида, в реанимациях, по словам Хаустова, находится на ИВЛ 5 человек — 0,1% от общего числа госпитализированных.

Ранее мы сообщали, что, по итогам нового исследования, вакцинация от коронавируса продемонстрировала свою эффективность как от обычного штамма, так и от штамма "Дельта". Пациенты, получившие вакцину, значительно реже попадали в больницу.

Теги:
#Харьков #Харьковская область #Умершие #Коронавирус
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