Ученые рассказали, на сколько вакцина снижает риск смерти при коронавирусе “Дельта”

Результаты исследования оказались очень неожиданными

Вакцинация от коронавируса продемонстрировала свою эффективность как от обычного штамма, так и от штамма "Дельта". Пациенты, получившие вакцину, значительно реже попадали в больницу.

Об этом говорится в исследовании французской научно-исследовательской группы Epi-Phare, передает The Guardian.

Согласно полученным данным, COVID-вакцина оказалась эффективной для тяжелых форм коронавируса. В частности, среди людей в возрасте 50+, которые получили прививку, риск госпитализаций и летального исхода снизился на 90% уже на 14 день после получения второй дозы.

Более того, вакцинация оказалась очень эффективной в борьбе со штаммом "Дельта". У граждан в возрасте 75+ эффективность составила 84%, а у лиц в возрасте от 50 до 75 лет — 92%.

Стоит отметить, что исследование проводилось в период с декабря 2020 года по 20 июля нынешнего года. В его ходе изучили данные 11 миллионов человек в возрасте 50+, которые получили вакцину от коронавируса, и сравнили полученный результат с данными еще 11 миллионов человек такого же возраста, однако не вакцинированных.

Что касательно препаратов, то речь шла об одобренных в ЕС вакцинах — Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca.

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