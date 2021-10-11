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Ученые рассказали, на сколько вакцина снижает риск смерти при коронавирусе “Дельта”

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Вакцинация оказалась эффективной от штамма "Дельта" Новость обновлена 11 октября 2021, 12:45
Вакцинация оказалась эффективной от штамма "Дельта"

Результаты исследования оказались очень неожиданными

Вакцинация от коронавируса продемонстрировала свою эффективность как от обычного штамма, так и от штамма "Дельта". Пациенты, получившие вакцину, значительно реже попадали в больницу.

Об этом говорится в исследовании французской научно-исследовательской группы Epi-Phare, передает The Guardian.

Согласно полученным данным, COVID-вакцина оказалась эффективной для тяжелых форм коронавируса. В частности, среди людей в возрасте 50+, которые получили прививку, риск госпитализаций и летального исхода снизился на 90% уже на 14 день после получения второй дозы.

Более того, вакцинация оказалась очень эффективной в борьбе со штаммом "Дельта". У граждан в возрасте 75+ эффективность составила 84%, а у лиц в возрасте от 50 до 75 лет — 92%.

Стоит отметить, что исследование проводилось в период с декабря 2020 года по 20 июля нынешнего года. В его ходе изучили данные 11 миллионов человек в возрасте 50+, которые получили вакцину от коронавируса, и сравнили полученный результат с данными еще 11 миллионов человек такого же возраста, однако не вакцинированных.

Что касательно препаратов, то речь шла об одобренных в ЕС вакцинах — Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Дельта"-штамм не похож на обычный коронавирус — почему он так опасен и как его опознать.

Также мы писали, что "Дельта"-штамм COVID-19 мог "эволюционировать" для более эффективного распространения по воздуху.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #штам Дельта
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