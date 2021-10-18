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Статистика коронавируса в Украине резко изменилась: причины и подробности

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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С начала пандемии в Украине скончалось больше 60 тысяч человек Новость обновлена 18 октября 2021, 08:34
С начала пандемии в Украине скончалось больше 60 тысяч человек

790 из заболевших украинцев — дети

Понедельник, 18 октября, принес Украине 9524 новых случаев коронавируса, что свидетельствует о небольшом спаде в количестве заболевших по сравнению с предыдущими сутками.

Такую статистику подают в Министерстве здравоохранения Украины.

Таким образом, за прошедшие сутки на территории Украины:

  • госпитализированы — 3127 человек (прежде — 4747);
  • выздоровели — 3421 человек (ранее — 3541);
  • скончались из-за COVID-19 — 177 человек (за прошлые сутки — 219).

Также следует уточнить, что коронавирусная болезнь остается неумолимой к представителям самых различных слоев населения и профессий. Так, к примеру, за прошлые сутки заболело 790 детей, а также 122 медицинских работника.

Также отметим, что печальное лидерство по количеству заболевших за сутки отошло к Одещине (1367 случаев), Харьковщине (823), Днепропетровщине (782) и Житомирщине (703). Ни в одной из остальных областей количество заболевших не превысило 600 человек.

Общее статистическое снижение насчет новых случаев и госпитализаций может быть связано с тем, что на выходных через систему проходит меньше данных. Также специалисты делают гораздо меньше тестов для выявления потенциальных зараженных.

Всего с начала пандемии в стране:

  • заболело — 2 644 694 человек;
  • выздоровели — 2 329 418 человек;
  • погибло из-за коронавируса — 60 810 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, когда, по мнению врача Тараса Жиравецкого, в Украине следует ожидать настоящего пика заболеваемости коронавирусом в нынешнюю волну.

Теги:
#Статистика #Коронавирус #Covid-19
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