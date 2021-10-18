Статистика коронавируса в Украине резко изменилась: причины и подробности

790 из заболевших украинцев — дети

Понедельник, 18 октября, принес Украине 9524 новых случаев коронавируса, что свидетельствует о небольшом спаде в количестве заболевших по сравнению с предыдущими сутками.

Такую статистику подают в Министерстве здравоохранения Украины.

Таким образом, за прошедшие сутки на территории Украины:

госпитализированы — 3127 человек (прежде — 4747);

выздоровели — 3421 человек (ранее — 3541);

скончались из-за COVID-19 — 177 человек (за прошлые сутки — 219).

Также следует уточнить, что коронавирусная болезнь остается неумолимой к представителям самых различных слоев населения и профессий. Так, к примеру, за прошлые сутки заболело 790 детей, а также 122 медицинских работника.

Также отметим, что печальное лидерство по количеству заболевших за сутки отошло к Одещине (1367 случаев), Харьковщине (823), Днепропетровщине (782) и Житомирщине (703). Ни в одной из остальных областей количество заболевших не превысило 600 человек.

Общее статистическое снижение насчет новых случаев и госпитализаций может быть связано с тем, что на выходных через систему проходит меньше данных. Также специалисты делают гораздо меньше тестов для выявления потенциальных зараженных.

Всего с начала пандемии в стране:

заболело — 2 644 694 человек;

выздоровели — 2 329 418 человек;

погибло из-за коронавируса — 60 810 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, когда, по мнению врача Тараса Жиравецкого, в Украине следует ожидать настоящего пика заболеваемости коронавирусом в нынешнюю волну.