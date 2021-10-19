Укр

Больше всего на Львовщине: в каких регионах зашкаливает количество летальных случаев от COVID-19

Автор
Анна Дворовенко
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Смертность от COVID-19 в Украине достигла исторического максимума Новость обновлена 19 октября 2021, 11:12
Смертность от COVID-19 в Украине достигла исторического максимума

За все время пандемии больше всего от коронавируса умирали в Киеве

В Украине во вторник, 19 октября, зафиксировали исторический максимум суточной смертности от коронавируса — количество умерших составило 538 человек. Среди регионов наивысшей смертность от COVID-19 была на Львовщине.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, пятерка регионов, где за прошедшие сутки смертей от коронавируса было больше всего, имеет следующий вид:

  1. Львовская область — 65 летальных случаев
  2. Донецкая область — 55 смертей
  3. Луганская область — 34 смертей
  4. Сумская область — 28 смертей
  5. Харьковская область — 27 летальных случаев

При этом меньше всего больных умерли от коронавируса в таких регионах:

  1. Херсонская область — 1 летальный случай
  2. Кировоградская область — 5 смертей
  3. Закарпатская область — 9 смертей
  4. Черниговская область — 11 смертей
  5. Волынская и Ивано-Франковская области — по 12 летальных случаев.

За все время пандемии наибольшее количество летальных случаев зафиксировали в Киеве (5 712 человек), Днепропетровской области (5 227 человек), Харьковской (4367) и Львовской (4263 человека) областях.

В каких регионах от COVID-19 умерло больше всего людей
В каких регионах от COVID-19 умерло больше всего людей

Добавим, что в Украине сейчас 5 областей находятся в "красной зоне" карантина, 15 — отнесены к "оранжевой" зоне, а еще 5 — держатся в числе "желтых".

Эпидемическое зонирования в Украине по состоянию на 19 октября
Эпидемическое зонирования в Украине по состоянию на 19 октября

Ранее "Телеграф" сообщал, в каком случае украинцев ждет жесткий локдаун и что думает об этом власть.

Теги:
#Украина #Смертность #СНБО #Коронавирус #Covid-19
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