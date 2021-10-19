"Вакцинация или локдаун": Зеленский поставил украинцам жесткий ультиматум

От коронавируса в нашей стране вакцинировали всего 15% населения

В Украине уже 5 областей находятся в "красной" зоне карантина, а в других регионах показатели ухудшаются с каждым днем. В связи с этим возникает вопрос — будет ли власть вводить локдаун и на этот раз? У президента Украины Владимира Зеленского на этот счет свое мнение.

Так, в эфире телеканала ICTV, Зеленский заявил, что власти рассматривают только два пути для преодоления коронавируса в Украине.

По его словам, это либо вакцинация, либо локдаун. При этом президент отметил, что он против жесткого карантина из-за экономической стороны вопроса, поэтому призывает украинцев активнее делать прививки от коронавируса, чтобы его избежать.

Если же ситуация с коронавирусом будет существенно ухудшаться, а количество вакцинированных не будет расти, тогда власть будет поддерживать локдаун по всей территории страны.

Добавим, что в Украине, по данным Минздрава, прививки от коронавируса получили более 8 миллионов человек, из них более 6,5 миллионов — полностью завершили курс вакцинации.

При этом в процентном соотношении в Украине прививки получили только 15% граждан, тогда как власти запланировали до конца года вакцинировать 70%. Это свидетельствует о том, что темпы вакцинации в стране очень медленные.

Вакцинация в Украине по состоянию на 18 октября

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине число смертей от COVID-19 достигла исторического максимума.