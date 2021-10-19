Pfizer закончился: Днепр из-за "красной" зоны поставил рекорд вакцинации (видео)

В городе собираются длинные очереди на получение прививки от COVID-19.

В Днепре на фоне того, что область попала в "красную зону" по коронавирусу, выросли темпы вакцинации. За понедельник привились 9500 человек, что для города — рекордное количество.

Об этом в Фейсбуке написал директор департамента здравоохранения Андрей Бабский.

В одной из городских поликлиник — №5 на жилмассиве "Парус", закончилась вакцина Pfizer, в наличии остался CoronaVac — сообщают очевидцы.

В городе прививают тремя вакцинами Pfizer, CoronaVac, Astrazeneca в дюжине центров вакцинации и при поликлиниках. Люди выстаивают очереди, чтобы завершить курс иммунизации или получить первую дозу.

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Ранее "Телеграф" писал, что с 18 октября в "красной зоне" по коронавирусу в Украине — пять областей. В Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Одесской областях многие привычные вещи — посещение ресторанов, кино или пользование межобластным транспортом доступно при наличии сертификата про вакцинацию.

Они понадобятся также сотрудникам заведений, чтобы продолжать работу. В Украине планируют три раза расширять перечень профессий с обязательной иммунизацией от COVID-19.