Як завантажити додаток "Дія": покрокова інструкція

Електронний сервіс державних послуг дозволяє завантажити зручний додаток Дія на телефон.

В Україні стрімко зростає кількість летальних випадків від коронавирусу. Останнім часом ситуація погіршується — число госпіталізованих зростає, а лікарні переповнені. Як зазначають медики, 95% важко хворих не вакциновані.

У МОЗ закликають українців робити щеплення, так як це єдиний спосіб врятувати ситуацію. Після вакцинації необхідно отримати сертифікат, який підтверджує отримання щеплень.

Згенерувати цифровий COVID-сертифікат можна в додатку "Дія".

Для цього необхідно завантажити додаток на смартфон і пройти реєстрацію.

Покрокова інструкція:

Завантажуємо додаток "Дія": для Android використовуємо Google Play, для IOS — AppStore. Реєстрація: можна зробити через Bank ID, "ПриватБанк" та Monobank. Після чого, вам необхідно буде придумати код з чотирьох цифр, так як ця комбінація буде паролем для входу в додаток. Додавання документів: після синхронізації з обраним банком, ваші персональні дані автоматично додадуться в додатку "Дія". Які документи можна додати в "Дія": ID-паспорт; біометричний закордонний паспорт; водійські права; техпаспорт; студентський квиток; страховка на авто; РНОКПП (раніше ІПН); довідка переселенця (ВПЛ); свідоцтво про народження дитини, сертифікати про вакцинації.

Слід також пам’ятати, що в додатку відображаються лише біометричні паспорти. Тому якщо ви до сих пір користуєтеся паспортом старого зразка, то його в базі не знайдеться.

У разі, якщо ваші документи не підтягнулися, спробуйте авторизоватися або написати в службу підтримки.

Про те як оформити міжнародний Covid19-сертифікат про вакцинацію з QR-кодом в додатку "Дія" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа".