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Удвічі зросла кількість госпіталізованих з COVID-19 в Україні за добу

Автор
Галина Михайлова
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Коронавірус
Коронавірус

95% тих, хто потрапив до лікарень не були щеплені.

В Україні збільшилася кількість нових хворих на коронавірус. Після фіксації рекорду смертності від COVID-19, за минулу добу виявили 18 912 нових випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2. Серед захворілих 435 медпрацівників і 1 447 дітей. Напередодні кількість захворілих була нижче — понад 15,5 тис осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Статистика COVID-19 в Україні на 20 жовтня:

  • госпіталізовані — 5468 осіб (на день раніше — 2852)
  • летальних випадків — 495 (напередодні 538)
  • одужали — 7 605 (днем раніше — 7776)
  • вакциновані — 226 587 осіб.

Відзначимо, що тільки 5% госпіталізованих з коронавірусом пройшли вакцинацію від нього.

Згідно з даними статистики РНБО Україна ще не пройшла в цій "хвилі" пікові показники весни цього року. Тоді в Україні фіксували антирекорд — понад 20 тисяч заражень на добу.

Графік щоденних заражень
Графік щоденних заражень

Раніше "Телеграф" писав, що найбільше летальних випадків в країні напередодні зафіксували у Львівській області. Також в Україні через запровадження "червоної зони" в п’яти областях в них посилилися темпи вакцинації.

Теги:
#Україна #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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