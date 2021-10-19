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Pfizer закінчився: Дніпро через "червону" зону поставив рекорд вакцинації (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Вакцинація від коронавірусу. Новина оновлена 19 жовтня 2021, 12:43
Вакцинація від коронавірусу.

У місті збираються довгі черги на отримання щеплення від COVID-19.

У Дніпрі на тлі того, що область потрапила в "червону зону" по коронавірусу, виросли темпи вакцинації. За понеділок зробили щеплення 9500 осіб, що для міста — рекордна кількість.

Про це в Фейсбуці написав директор департаменту охорони здоров’я Андрій Бабський.

В одній з міських поліклінік — №5 на житловому масиві "Парус", закінчилася вакцина Pfizer, в наявності залишився CoronaVac — повідомляють очевидці.

У місті щеплюють трьома вакцинами Pfizer, CoronaVac, Astrazeneca в дюжині центрів вакцинації і при поліклініках. Люди вистоюють черги, щоб завершити курс імунізації або отримати першу дозу.

Раніше "Телеграф" писав, що з 18 жовтня в "червоній зоні" за коронавірусом в Україні — п’ять областей. У Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Одеській областях багато звичних речей — відвідування ресторанів, кіно або користування міжобласним транспортом можливе за наявності сертифіката про вакцинацію.

Вони знадобляться також співробітникам закладів, щоб продовжувати роботу. В Україні планують три рази розширювати перелік професій з обов’язковою імунізацією від COVID-19.

Теги:
#Дніпро #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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