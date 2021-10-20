Как получить ковид-сертификат в "Дія": пошаговая инструкция

После полного курса вакцинации против коронавируса в "Дії" легко можно оформить сертификат.

В Украине уже второй день подряд фиксируют рекордное количество смертей от COVID-19. Кроме того, за минувшие сутки на коронавирус заболели 18 912 украинцев. Власти и медики призывают граждан активно вакцинироваться, так как даже в случае заражения вероятней всего, что болезнь будет протекать в более легкой форме.

На портале "Дія" для украинцев опубликовали доступную инструкцию о том, как после вакцинации можно легко получить электронный сертификат.

Как можно оформить международный Covid19-сертификат о вакцинации с QR-кодом:

Войдите в личный кабинет на diia.gov.ua. Если вы впервые на портале, то необходимо зарегистрироваться. Ознакомьтесь о согласии передачи данных и подпишите ее. После чего на электронную почту поступит уведомление, как только сертификат будет готов. Скачать и распечатать сертификат можно из кабинета гражданина, раздел "Услуги" — "Полученные документы".

Следует отметить, что сертификат можно создать только если в реестре имеются данные о двух прививках и они внесены правильно.

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Напомним, что "Телеграф" публиковал пошаговую инструкцию о том, как сгенерировать электронную подпись в приложении "Дія".

Если вы еще не зарегистрировались на портале "Дія", то это можно сделать, как в приложении так и в веб-версии.