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Как получить COVID-сертификат на портале "Дія": пошаговая инструкция

Автор
Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія" Новость обновлена 21 сентября 2021, 14:27
Сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія"

Пошаговая инструкция, о том как получить COVID-сертификат в "Дії".

После того, как стало известно, что Украина переходит в "желтую" зону, многим украинцам следует задуматься о вакцинации и получении COVID-сертификатов.

Сертификат в бумажном виде о вакцинации от COVID-19 можно получить у своего семейного врача. Кроме того, электронную версию можно установить на портале "Дія".

Следует также отметить, что "желтый" COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной против COVID-19. А "зеленый" — после полного курса вакцинации.

В Минцифры детально рассказали, как загрузить в смартфон электронный вариант.

Как получить COVID-сертификат в приложении “Дія”
Как получить COVID-сертификат в приложении “Дія”

Отметим, что можно сразу сгенерировать два вида сертификатов: внутренний и международный. В последнем отображается больше медицинской информации и он не имеет фото. С таким документом можно путешествовать, и его легко показывать на границе, так как интернет не требуется.

Во внутреннем сертификате меньше информации и есть фото. Его можно проверять с помощью QR-кода даже другим смартфоном.

Напомним, что для граждан, которые провакцинировались и получили сертификаты отменяются некоторые ограничения карантина.

Так в "желтой" зоне такие украинцы смогут свободно посещать кафе, кинотеатры, спортзалы и другие заведения.

Теги:
#Карантин #Вакцинация #Сертификаты #Covid-19
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