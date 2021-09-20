Сегодня в Украине вступают в силу новые правила карантина: что о них стоит знать
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Новые карантинные правила несколько отличаются от предыдущих ограничений
Украина с понедельника, 20 сентября, из-за значительного прироста заболеваемости коронавирусом и роста количества новых госпитализаций перешла в "желтую" зону карантина. Это означает, что карантин с сегодняшнего дня усилят.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.
Карантинные меры "желтой" зоны
- Запрещено посещать массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры не смогут быть наполненными больше, чем на 50%
- спортзалы, фитнес-центры будут работать только при условии заполненности 1 человек на 10 кв. метров;
- учебные заведения с невакцинированным персоналом (меньше 80%) закроют.
Однако, эти правила не будут применяться при условии, если персонал школ и учреждений вакцинирован более чем на 80% и получил соответствующие COVID-сертификаты. Также запреты не будут действовать для вакцинированных посетителей заведений.
Стоит отметить, что по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим в транспорте и различных заведениях.
Как будут работать школы и детские сады в "желтой" зоне
Правила работы школ в "желтой" зоне четко определены Министерством здравоохранения. По новым правилам, после усиления карантина работать смогут только те школы, где персонал на 80% вакцинирован. В противном случае — школу закрывают.
Кроме того, педагогам необходимо получить сертификат вакцинации от коронавируса.
С детскими садами ситуация несколько иная — после объявления "желтой" зоны их не закроют, но там вводятся другие карантинные правила:
- сотрудники обязаны носить маску и каждый день мерить температуру (если выше 37,2 — к работе такие работники не допускаются);
- помещения садика необходимо проветривать не менее 15 минут до начала работы и по возможности в течение дня;
- в медпунктах обязательно должны быть бесконтактные термометры и антисептические средства;
- в садики запрещено заходить лицам, которые там не работают;
- родителям внутрь помещений заходить запрещено, исключение — плохая погода, однако для этого нужно быть в маске;
- родительские собрания проводятся только дистанционно;
- детям необходимо ежедневно измерять температуру в начале дня и по возможности в течение дня;
- в помещении запрещены мягкие игрушки, многоразовые полотенца и пребывание в уличной обуви.
Два типа COVID-сертификатов
В Украине ввели два типа сертификаты — "желтый" и "зеленый". При их получении для граждан отменяется ряд ограничений. Кроме того, люди, которые прибывают из-за границы, смогут не проходить самоизоляцию.
Получить их, по заявлению МОЗ, можно через приложения "Дия", однако есть некоторые нюансы.
Стоит отметить, что по состоянию на утро понедельника, 20 сентября, уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 21 области и Киеве. При этом самые высокие показатели в Черновицкой (303), Луганской (286), Тернопольской (194) областях и Киеве (150) при норме 75 на 100 тысяч населения.
Норма не превышена только на Закарпатье, в Кировоградской и Николаевской областях.
Ранее "Телеграф" сообщал, какая обстановка с COVID-19 в регионах.
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