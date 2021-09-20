Сегодня в Украине вступают в силу новые правила карантина: что о них стоит знать

Новые карантинные правила несколько отличаются от предыдущих ограничений

Украина с понедельника, 20 сентября, из-за значительного прироста заболеваемости коронавирусом и роста количества новых госпитализаций перешла в "желтую" зону карантина. Это означает, что карантин с сегодняшнего дня усилят.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

Карантинные меры "желтой" зоны

Запрещено посещать массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры не смогут быть наполненными больше, чем на 50%

спортзалы, фитнес-центры будут работать только при условии заполненности 1 человек на 10 кв. метров;

учебные заведения с невакцинированным персоналом (меньше 80%) закроют.

Однако, эти правила не будут применяться при условии, если персонал школ и учреждений вакцинирован более чем на 80% и получил соответствующие COVID-сертификаты. Также запреты не будут действовать для вакцинированных посетителей заведений.

Стоит отметить, что по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим в транспорте и различных заведениях.

Новые правила карантина в Украине

Как будут работать школы и детские сады в "желтой" зоне

Правила работы школ в "желтой" зоне четко определены Министерством здравоохранения. По новым правилам, после усиления карантина работать смогут только те школы, где персонал на 80% вакцинирован. В противном случае — школу закрывают.

Кроме того, педагогам необходимо получить сертификат вакцинации от коронавируса.

С детскими садами ситуация несколько иная — после объявления "желтой" зоны их не закроют, но там вводятся другие карантинные правила:

сотрудники обязаны носить маску и каждый день мерить температуру (если выше 37,2 — к работе такие работники не допускаются);

помещения садика необходимо проветривать не менее 15 минут до начала работы и по возможности в течение дня;

в медпунктах обязательно должны быть бесконтактные термометры и антисептические средства;

в садики запрещено заходить лицам, которые там не работают;

родителям внутрь помещений заходить запрещено, исключение — плохая погода, однако для этого нужно быть в маске;

родительские собрания проводятся только дистанционно;

детям необходимо ежедневно измерять температуру в начале дня и по возможности в течение дня;

в помещении запрещены мягкие игрушки, многоразовые полотенца и пребывание в уличной обуви.

Два типа COVID-сертификатов

В Украине ввели два типа сертификаты — "желтый" и "зеленый". При их получении для граждан отменяется ряд ограничений. Кроме того, люди, которые прибывают из-за границы, смогут не проходить самоизоляцию.

Получить их, по заявлению МОЗ, можно через приложения "Дия", однако есть некоторые нюансы.

Читайте также: Категория Украина Новые сертификаты вакцинации имеют разные сроки годности: что надо знать "Желтый" и "зеленый" сертификаты вакцинации уже доступны для украинцев, в чем их разница.

Стоит отметить, что по состоянию на утро понедельника, 20 сентября, уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 21 области и Киеве. При этом самые высокие показатели в Черновицкой (303), Луганской (286), Тернопольской (194) областях и Киеве (150) при норме 75 на 100 тысяч населения.

Норма не превышена только на Закарпатье, в Кировоградской и Николаевской областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, какая обстановка с COVID-19 в регионах.