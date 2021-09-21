Укр

Украина "пожелтела" - какие правила будут действовать во всех регионах

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Рекомендации носить маски и мыть руки остаются в силе Новость обновлена 21 сентября 2021, 13:59
Рекомендации носить маски и мыть руки остаются в силе

Новые карантинные правила заработают с полуночи 23 сентября.

В Украине с четверга введут "желтую зону" — об этом объявили официально. Карантин снова вмешивается в привычный уклад жизни украинцев — ограничения коснутся работы спортзалов, различных учебных заведений, культурных учреждений, проведения любых массовых мероприятий.

С 23 сентября в кинозалах, театрах, филармониях и других культурных заведениях могут быть заняты только половина мест. В спортзалах и фитнес центрах необходимо допускать только то количество тренирующихся, которое не будет нарушать пропорцию один человек на 10 кв. метров. Более тесное расположение предусмотрено для массовых мероприятий — один человек на четыре кв. метра.

Школы закроют, если 4/5 персонала и педагогов не успели получить хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Правила карантина
Правила карантина

Если персонал и посетители заведений будут вакцинированы, то ограничений можно избежать, например в кинозалах или театрах. Для персонала уровень вакцинации совпадает с аналогичным для учителей — 80%.

Ранее "Телеграф" писал, что даже при получении первой дозы вакцинации людям предоставят привилегии при переходе в другую зону карантина. Количество полученных доз будет определяться по цвету сертификата.

Теги:
#Карантин #Вакцинация #Коронавирус #желтая зона
"Желтую" зону карантина в Украине введут 23 сентября
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